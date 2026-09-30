Deutschland: Inflation steigt erstmals seit Ende 2023 über drei Prozent

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Hohe Energiepreise haben die Teuerung in Deutschland erstmals seit Ende 2023 über die Marke von drei Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise lagen im September um 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,9 Prozent Inflation im August, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/DP/jha

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