EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG hebt EBITDA-Prognose für 2026 an

EQS-Ad-hoc: 11 88 0 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

11880 Solutions AG hebt EBITDA-Prognose für 2026 an



30.09.2026 / 12:59 CET/CEST

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Essen, 30. September 2026 – Die 11880 Solutions AG (ISIN DE000A41YFQ4) hebt ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Dank positiver Einmaleffekte erwartet das Unternehmen nun ein EBITDA, das moderat über dem oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 2,6 bis 3,2 Millionen Euro liegt.

Bei Umsatz und Cash-Bestand geht die Gesellschaft angesichts des weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds davon aus, jeweils das untere Ende der ursprünglichen Prognose-Bandbreiten zu erreichen oder geringfügig darunter zu liegen. Zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen einen Umsatz von 50 bis 54 Millionen Euro und einen Cash-Bestand von 2 bis 3 Millionen Euro prognostiziert.

„Die Restrukturierungsmaßnahmen greifen und verbessern unsere operative Aufstellung nachhaltig. Die Entwicklung von Umsatz und Cash-Bestand ist die Folge einer bewusst auf Profitabilität, Effizienz und langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Strategie“, sagt Martin Walter, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 11 88 0 Solutions AG Baumstraße 23 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE000A41YFQ4, DE0005118806, , WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200VWMMJ6ZN48DH82 EQS News ID: 2407924

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