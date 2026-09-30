EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Haljahresfinanzberichts 2026 wird verschoben

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fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Haljahresfinanzberichts 2026 wird verschoben



30.09.2026 / 17:27 CET/CEST

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fox e-mobility AG: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 wird verschoben

Der Vorstand der fox e-mobility AG (ISIN: DE000A40ZV71 / WKN: A40ZV7 teilt mit:

Die für heute geplante Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts und Zwischenlageberichts per 30.6.2026 (vgl. Ad-hoc Meldung vom 7.9.2026) muss verschoben werden, da der Aufsichtsrat aufgrund des unerwarteten Todes des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Rene Peter am 25. September 2026 aktuell nicht beschlussfähig ist und folglich den Halbjahresabschluss nicht feststellen kann.

Der Vorstand hat bereits beim Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines Nachfolgers für die Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung beantragt und rechnet mit einer zeitnahen Bestellung.

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts wird unmittelbar danach erfolgen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: fox e-mobility AG Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: www.fox-em.com ISIN: DE000A40ZV71 WKN: A40ZV7 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg LEI Code: 5299007ROOEN7IP1VV97 EQS News ID: 2408188

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