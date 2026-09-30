EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen

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EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen

30.09.2026 / 17:45 CET/CEST
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Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen

Rellingen, 30. September 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7) gibt bekannt, dass ein wissenschaftliches Paper zu den Ergebnissen der Studie zur Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma in der Lunge die schwere Hürde genommen hat und von einem international führenden medizinischen Fachjournal angenommen wurde. Viromed wurde hierüber von der wissenschaftlichen Leitung der Studie informiert.

Die Studie wurde unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Hortense Slevogt, Medizinische Hochschule Hannover und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, erstellt und eingereicht. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, ist Co-Autor des Papers.

Gegenstand der Studie ist die Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma bei schweren infektiösen Lungenerkrankungen, insbesondere im Zusammenhang mit ventilatorassoziierter Pneumonie. Es wurde eine signifikante, keimunabhängige Reduktion pathogener Keime bei gleichzeitig klar definiertem therapeutischem Sicherheitsfenster nachgewiesen. Histologische Analysen sowie Untersuchungen zeigten innerhalb dieses Anwendungsfensters keine sicherheitsrelevanten Gewebeschädigungen.

Die wissenschaftlichen Details der Studie werden nach Erscheinen der Publikation durch die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommuniziert.

Mitteilende Person:

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail:kontakt@viromed-medical.de
Internet:https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN:DE000A40ZVN7
WKN:A40ZVN
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code:894500XR05MYCVCCR171
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