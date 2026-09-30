EQS-AFR: AnchorCore SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AnchorCore SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AnchorCore SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.09.2026 / 07:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die AnchorCore SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort:
https://anchorcore.com/publications
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AnchorCore SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|https://www.anchorcore.com
|LEI Code:
|391200CLINOY60KP3T33
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2406386 30.09.2026 CET/CEST