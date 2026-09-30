EQS-AFR: AnchorCore SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AnchorCore SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AnchorCore SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die AnchorCore SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://anchorcore.com/publications

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AnchorCore SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxemburg Luxemburg Internet: https://www.anchorcore.com LEI Code: 391200CLINOY60KP3T33

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