EQS-AFR: AnchorCore SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AnchorCore SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AnchorCore SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AnchorCore SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://anchorcore.com/publications

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AnchorCore SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:https://www.anchorcore.com
LEI Code:391200CLINOY60KP3T33
Ende der MitteilungEQS News-Service

2406386 30.09.2026 CET/CEST

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