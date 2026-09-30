EQS-AFR: Mellenu Finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Mellenu Finance S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Mellenu Finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.09.2026 / 20:03 CET/CEST

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Hiermit gibt die Mellenu Finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/698d9d295c057e59c0db89ff/6abd4e7ec7bddab6ed0198d7_FS2026%20H1%20-%20Mellenu%20Finance%20S.A.%20(f.e.).pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/698d9d295c057e59c0db89ff/6abd4e7ec7bddab6ed0198d7_FS2026%20H1%20-%20Mellenu%20Finance%20S.A.%20(f.e.).pdf

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mellenu Finance S.A. 25C, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Luxemburg LEI Code: 2138003QX1RSCHWUB420

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