EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Rath AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.09.2026 / 16:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Bemerkungen:

Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichts

30.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Internet:www.rath-group.com
LEI Code:5299009A2CSKJBWWKY81
Ende der MitteilungEQS News-Service

2408058 30.09.2026 CET/CEST

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