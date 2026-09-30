EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle

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Thema: Wasserstoff
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2026 / 08:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Friedrich
Nachname(n):Pehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

2G Energy AG

b) LEI

529900GC2NUJ6F0TSK26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
59,00 EUR2.124,00 EUR
59,00 EUR9.676,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
59,00 EUR11.800,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet:www.2-g.de
LEI Code:529900GC2NUJ6F0TSK26
Ende der MitteilungEQS News-Service

107294 30.09.2026 CET/CEST

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