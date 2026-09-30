EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: KPS Stiftung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus-Peter
Nachname(n): Schulenberg
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI
529900FDHSN08UBJII80 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
51,93 EUR 10.022.490,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
51,93 EUR 10.022.490,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Internet: www.eventim.de
LEI Code: 529900FDHSN08UBJII80

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107326  30.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CTS Eventim
KPS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depotheute, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesheute, 11:45 Uhr · onvista
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen