EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|KPS Stiftung
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Klaus-Peter
|Nachname(n):
|Schulenberg
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
b) LEI
|529900FDHSN08UBJII80
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005470306
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|51,93 EUR
|10.022.490,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|51,93 EUR
|10.022.490,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|www.eventim.de
|LEI Code:
|529900FDHSN08UBJII80
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107326 30.09.2026 CET/CEST
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