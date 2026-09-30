EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2026 / 12:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Diyar
Nachname(n):Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
30,10 EUR15.000 Stück
30,50 EUR10.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
30,2600 EUR25.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

24.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

30.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

107302 30.09.2026 CET/CEST

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