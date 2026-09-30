EQS-DD: ZEAL Network SE: Andrea Behrendt, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2026 / 14:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andrea
Nachname(n):Behrendt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
43,2000 EUR561,60 EUR
42,9000 EUR13.341,90 EUR
42,8000 EUR7.618,40 EUR
42,7000 EUR10.119,90 EUR
42,6000 EUR2.044,80 EUR
43,0000 EUR1.462,00 EUR
42,6000 EUR1.235,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
42,8047 EUR36.384,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet:www.zealnetwork.de
LEI Code:391200EIRBXU4TUMMQ46
Ende der MitteilungEQS News-Service

107312 30.09.2026 CET/CEST

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