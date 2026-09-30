EQS-DD: ZEAL Network SE: Andrea Behrendt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.09.2026 / 14:10 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andrea Nachname(n): Behrendt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 43,2000 EUR 561,60 EUR 42,9000 EUR 13.341,90 EUR 42,8000 EUR 7.618,40 EUR 42,7000 EUR 10.119,90 EUR 42,6000 EUR 2.044,80 EUR 43,0000 EUR 1.462,00 EUR 42,6000 EUR 1.235,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 42,8047 EUR 36.384,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.zealnetwork.de LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46

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