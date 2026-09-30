EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2026 / 14:10 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Tweraser
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ZEAL Network SE
b) LEI
|391200EIRBXU4TUMMQ46
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZEAL241
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|41,7000 EUR
|4.336,80 EUR
|41,8000 EUR
|13.208,80 EUR
|41,9000 EUR
|8.212,40 EUR
|42,1000 EUR
|11.282,80 EUR
|42,8000 EUR
|13.952,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|42,1435 EUR
|50.993,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|LEI Code:
|391200EIRBXU4TUMMQ46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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