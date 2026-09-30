EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.09.2026 / 14:10 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Stefan Nachname(n): Tweraser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 41,7000 EUR 4.336,80 EUR 41,8000 EUR 13.208,80 EUR 41,9000 EUR 8.212,40 EUR 42,1000 EUR 11.282,80 EUR 42,8000 EUR 13.952,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 42,1435 EUR 50.993,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Internet: www.zealnetwork.de LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46

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