EQS-News: BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt
EQS-News: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt
30.09.2026 / 18:12 CET/CEST
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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt
Schwanewede, 30.September 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") befindet. Vor diesem Hintergrund hat die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der mit der Ad-hoc-Gruppe geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 1. November 2026 zugestimmt.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.
Kontakt
BOOSTER Precision Components Holding GmbH
Industriepark Brundorf 4
28790 Schwanewede
T +49 4795-95610
mail@booster-precision.com
Presse/Investor Relations
iron AG
Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic
T +49 221 914097 14
booster-precision@ir-on.com
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Booster Precision Components Holding GmbH
|Industriepark Brundorf 4
|28790 Schwanewede
|Deutschland
|Internet:
|https://www.booster-precision.com/
|ISIN:
|NO0012713520
|WKN:
|A30V3Z
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt; FNSE
|LEI Code:
|213800B5BEW3DGUVHO57
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|2408240
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