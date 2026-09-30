EQS-News: BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

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EQS-News: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

30.09.2026 / 18:12 CET/CEST
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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

Schwanewede, 30.September 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") befindet. Vor diesem Hintergrund hat die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der mit der Ad-hoc-Gruppe geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 1. November 2026 zugestimmt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.

Kontakt

BOOSTER Precision Components Holding GmbH
Industriepark Brundorf 4
28790 Schwanewede
T +49 4795-95610
mail@booster-precision.com

Presse/Investor Relations

iron AG
Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic
T +49 221 914097 14
booster-precision@ir-on.com

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Booster Precision Components Holding GmbH
Industriepark Brundorf 4
28790 Schwanewede
Deutschland
Internet:https://www.booster-precision.com/
ISIN:NO0012713520
WKN:A30V3Z
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt; FNSE
LEI Code:213800B5BEW3DGUVHO57
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