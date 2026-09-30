EQS-News: Das TOUGHBOOK G3 definiert neue Standards für robuste Tablets

EQS-News: Panasonic Connect Europe / Schlagwort(e): Produkteinführung

Das TOUGHBOOK G3 definiert neue Standards für robuste Tablets



30.09.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dank unübertroffener Akkulaufzeit, erhöhter Mobilität und Edge-AI-Verarbeitung ist das G3 die einzige Wahl für den Zugriff auf kritische Arbeitsabläufe in anspruchsvollen Umgebungen.

WIESBADEN, Deutschland, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Das neue Panasonic TOUGHBOOK G3 stellt einen bedeutenden Fortschritt für robuste Tablets dar. Eine neues Akku-Angebot von Panasonic bietet eine unvergleichliche Langlebigkeit und Flexibilität. Darüber hinaus wurde das leichte, agile und modulare Gerätedesign speziell für die mobile Nutzung in den Bereichen Verteidigung, Rettungsdienste, Vermessungswesen, Versorgung, Fertigung und Logistik sowie für die Automobilindustrie entwickelt.

Panasonic Connect Europe â€“ TOUGHBOOK G3 Front view with pen

Die Akkulaufzeit setzt neuen Maßstab

Die neue Akkutechnologie von Panasonic im G3 steigert die Akkulaufzeit um 39 %.[1] Nutzer können zwischen drei verschiedenen Akku-Optionen wählen, die herausragende Laufzeiten bieten: pro Ladung 8,5 Stunden, 17 Stunden bzw. sogar 24 Stunden[2]. Der 99-Wh-Akku des G3 – der Akku mit der größten Kapazität, der je in einem TOUGHBOOK verbaut wurde – ist für längste Arbeitsschichten konzipiert, bei denen der Zugriff auf energieintensive, KI-gestützte Anwendungen unterwegs im Außendienst im Fokus steht.

Das G3 bietet zudem eine Hot-Swap-Akku-Funktion; eine neue optionale neue 'Bridge'-Batterie ermöglicht dabei den nahtlosen Akku-Tausch, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Agilität der nächsten Generation Der G3 bietet leichte, kompakte, robuste Mobilität in einer vielseitigen Form. Dank seines 10,1"-Displays und des handlichen Designs lässt es sich leicht transportieren, andocken und in Fahrzeugen, auf engem Raum sowie im Outdooreinsatz nutzen. Es ist anpassungsfähig und flexibel für jede Anwendung – sei es als herkömmliches Tablet oder eingedockt in Einsatzfahrzeugen und an Gabelstaplern zur Optimierung von Abläufen in Lieferkette und Logistik.

Unvergleichliche KI-Leistung

Als fortschrittlicher TOUGHBOOK AI-PC liefert der G3 robuste Leistung der nächsten Generation auf Basis der neuesten Intel® Core™Ultra Series 3-Plattform und verfügt über Dual-Channel-RAM.[3] Dies verleiht mobilen Einsatzkräften die Geschwindigkeit, Responsivität und KI-fähige Grundlage, um anspruchsvolle Arbeitsabläufe unterwegs auf Windows 11 Pro durchzuführen. Dank Copilot+-Funktionen kann das G3 unternehmenskritische Daten direkt am Einsatzort (Edge) erfassen, speichern und analysieren, ohne auf eine durchgehende Cloud-Verbindung angewiesen zu sein.

Zuverlässige Konnektivität Das G3 bietet Wi-Fi-7-Konnektivität sowie optionale 4G- oder 5G-Standalone-Funktionen. Standalone und private 5G-Netze sind ideal für Außendienstmitarbeiter, die in abgelegenen Gebieten sofortige Konnektivität benötigen. Im Verteidigungssektor ist dieses Maß an Konnektivität für eine Kommunikation mit geringer Latenz und hoher Geschwindigkeit unerlässlich.

Bewährte Panasonic Zuverlässigkeit und Sicherheit

Das G3 wurde konzipiert für eine IP66-Widerstandsfähigkeit[4] gegen Staub- und Wassereintritt, nach den MIL-STD 810H-Spezifikationen[5] vibrationsgetestet, übersteht Stürze aus bis zu 180 cm Höhe und ist bei Temperaturen zwischen -29°C und 63°C einsatzfähig.

Als Windows 11 Secured-Core-PC schützt das G3 Benutzer, Geräte und Daten durch eine Authentifizierung, bei der die Identität im Mittelpunkt steht. Wie bei allen TOUGHBOOK Modellen können Nutzer auch ihre G3-Flotte mit TOUGHBOOK Guard[6] konfigurieren. Diese auf eingebetteter Firmware basierende Sicherheitsfunktion überprüft kontinuierlich die Hardwarekonfiguration des Geräts anhand einer genehmigten Referenzkonfiguration. Dies stellt sicher, dass vor dem Laden des Betriebssystems nur autorisierte Komponenten aktiv bleiben.

[1] Im Vergleich zum G2mk3. Getestet gemäß MobileMark® 30 Benchmark.

[2] Getestet gemäß MobileMark® 30 Benchmark.

[3] Nur 32GB- und 64GB-Modelle.

[4] Derzeit zertifiziert nach IP65-Standards. IP66-Ergebnisse liegen im 4. Quartal 2026 vor. Das G2mk3 ist zertifiziert nach IP65-Standard.

[5] Wird im Jahr 2026 von einem unabhängigen Drittanbieterlabor getestest gemäß MIL-STD-810H und IEC60529, Abschnitten 13, 4, 13.6.2, 14.2.5 und 14.3. Dieser Leistungstest bietet keine Garantie gegen Schäden oder Fehlfunktionen.

[6] Nur verfügbar, wenn vor der Fertigung konfiguriert.

Panasonic-Connect-Logo.jpg?id=OA2974154

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-toughbook-g3-definiert-neue-standards-fur-robuste-tablets-302891700.html

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2407758 30.09.2026 CET/CEST