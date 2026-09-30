EQS-News: Envision Energy verbessert mit Zertifizierungen von UL Solutions in Europa und Australien weltweite Marktreife seiner Windenergielösungen

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Envision Energy verbessert mit Zertifizierungen von UL Solutions in Europa und Australien weltweite Marktreife seiner Windenergielösungen



30.09.2026 / 14:20 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab während der WindEnergy Hamburg 2026 bekannt, dass mehrere Windkraftanlagenmodelle und innovative Turmtechnologien Zertifizierungen von UL Solutions erhalten haben und damit einmal mehr die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens unterstreichen, die Anpassung der Technologie, die Produktzertifizierung sowie die Netzkonformität auf den globalen Märkten zu stärken.

Unter den Zertifizierungen hat das Windkraftanlagenmodell EN-182/6,25 MW von Envision Energy gemäß der Norm NTS 2.1 offiziell die Zertifizierung zur Konformität mit dem spanischen Netzcode auf Einheiten-/Geräteebene erhalten. Die Netzkonformität ist eine zentrale technische Anforderung für den Einsatz von Windkraftanlagen und die Projektentwicklung auf dem europäischen Markt. Die Zertifizierung bestätigt, dass die betreffenden Envision-Anlagentypen technisch in der Lage sind, die geltenden spanischen Netzanforderungen zu erfüllen, was ihre Marktreife in Europa weiter stärkt und Kunden bei der Projektentwicklung und -finanzierung unterstützt.

UL Solutions Spanish Onshore Grid Certification Ceremony

Gleichzeitig hat die Gitterturmtechnologie – der Turm Nabralift 3.MAX HH188 –, die in Verbindung mit der intelligenten Windkraftanlage EN-182/7,8 MW von Envision Energy zum Einsatz kommt, die Typenzertifizierung von UL Solutions für den australischen Markt erhalten. Die zertifizierte Konfiguration weist eine Nabenhöhe von 188 Metern auf und bietet somit mehr Flexibilität bei der Konfiguration der Windkraftanlagen und der Standorterschließung. Durch die größere Nabenhöhe kann die Lösung dazu beitragen, stärkere Windressourcen zu erschließen und das Potenzial für den Ausbau der Windenergie an einer größeren Anzahl Standorte in Australien zu erhöhen. Die Zertifizierung dient zudem als unabhängige Bestätigung dafür, dass die integrierte Windkraftanlagen- und Turmlösung von Envision den einschlägigen technischen sowie ingenieurtechnischen Anforderungen entspricht, und unterstützt damit deren Anwendung sowie den potenziellen großflächigen Einsatz auf dem australischen Markt.

UL Solutions Australian Onshore Type Certification Ceremony

Diese Zertifizierungen bilden zudem eine technische Grundlage für die Ausweitung des Geltungsbereichs auf weitere Turbinenvarianten und -modelle. Envision Energy baut sein Zertifizierungsportfolio in weiteren europäischen Ländern und auf globalen Märkten weiter aus. Diese Bemühungen zielen darauf ab, den unterschiedlichen Netzvorschriften, technischen Standards, Umweltbedingungen sowie Projektanforderungen gerecht zu werden und Envision gleichzeitig dabei zu unterstützen, weltweit zunehmend lokal angepasste sowie marktreife Windkraftlösungen anzubieten.

Yimin Lou, Bereichsleiter auf Senior-Ebene und Produktvorstand bei Envision Energy, sagte: „Im Zuge der Weiterentwicklung der Windenergiemärkte erstreckt sich der Wettbewerb nicht mehr nur auf die Leistung und die Kosten der Windkraftanlagen, sondern umfasst nun auch die Netzkompatibilität, die Tragwerksplanung, die Zertifizierung sowie die Einhaltung von Vorschriften und die Kompetenzen über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Diese Zertifizierungen spiegeln Envisions Fähigkeit wider, fortschrittliche Turbinentechnologie in robuste, marktreife Lösungen umzusetzen, die auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind. Durch den kontinuierlichen Ausbau unseres zertifizierten Portfolios stärken wir unsere Fähigkeit, unabhängig geprüfte Produkte sowie Lösungen anzubieten, die den lokalen Anforderungen entsprechen, und unterstützen so eine zuverlässige sowie langfristige Entwicklung der Windenergie in immer mehr Märkten."

„Windkraftprojekte erfordern zunehmend Technologien, die auf unterschiedliche Netzbedingungen, technische Standards und Standortanforderungen reagieren können", sagte Kai Grigutsch, Leiter von DEWIOCC bei UL Solutions. „Die Erfolge von Envision in Spanien und Australien spiegeln die kontinuierlichen Fortschritte bei der Anpassung seiner Windkraftanlagenplattformen an unterschiedliche Projektbedingungen wider und tragen zur ständigen Weiterentwicklung der technischen und ingenieurtechnischen Standards in der gesamten Windkraftbranche bei. Wir freuen uns, Envision bei diesem Prozess zu unterstützen, und sehen einer weiteren Zusammenarbeit entgegen, während sich der weltweite Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt."

Cision

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