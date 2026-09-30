EQS-News: EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine planmäßige Geschäftsentwicklung und forciert Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten

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EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine planmäßige Geschäftsentwicklung und forciert Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten



30.09.2026 / 13:00 CET/CEST

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EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine planmäßige Geschäftsentwicklung und forciert Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten

Gesamtleistung (inkl. Anlagen im Bau) steigt auf 182,9 Mio. Euro (H1 2025: 164,9 Mio. Euro)

Umsatzerlöse in Höhe von 169,2 Mio. Euro (H1 2025: 148,4 Mio. Euro)

EBITDA beläuft sich auf 21,4 Mio. Euro (H1 2025: 26,3 Mio. Euro); EBT liegt bei 4,4 Mio. Euro (H1 2025: 10,2 Mio. Euro)

Anlagenbau mit deutlich gestiegener Auslastung; EEG-Zuschlag für rund 16 MW sichert Teile des Eigenbetriebs langfristig ab

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt, 2027 steigende Erlöse (Gesamtleistung/Umsatz) und Erträge (EBT) erwartet

Lohne/Saerbeck, 30. September 2026 – Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine planmäßige Geschäftsentwicklung. Während Umsatz und Gesamtleistung über dem Vorjahreszeitraum lagen, entwickelten sich die Ergebniskennzahlen erwartungsgemäß darunter. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus höheren Kosten für die Inverkehrbringung von Bio-LNG sowie dem rückwirkend zum 1. Januar 2026 wirksam gewordenen Wegfall der Doppelanrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe. Zudem war ein wesentlicher Teil der laufenden Projekte im Anlagenbau zum Stichtag 30. Juni 2026 noch nicht schlussgerechnet.

Insgesamt erzielte EnviTec im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 169,2 Mio. Euro (H1 2025: 148,4 Mio. Euro). Die Gesamtleistung im Konzern belief sich auf 182,9 Mio. Euro (H1 2025: 164,9 Mio. Euro). Der Anstieg geht auf höhere Umsätze im Eigenbetrieb sowie eine gestiegene Auslastung im Anlagenbau zurück. Der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen erhöhte sich um 7,0 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich von Januar bis Juni 2026 auf 21,4 Mio. Euro (H1 2025: 26,3 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 4,4 Mio. Euro (H1 2025: 10,2 Mio. Euro), während der Konzernperiodenüberschuss 3,1 Mio. Euro erreichte (H1 2025: 8,1 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,21 Euro (H1 2025: 0,55 Euro).

Im Eigenbetrieb, dem größten Segment des EnviTec Konzerns, belief sich der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2026 auf 123,4 Mio. Euro (H1 2025: 107,1 Mio. Euro). Die Gesamtleistung lag bei 120,0 Mio. Euro (H1 2025: 118,1 Mio. Euro). Das operative Segmentergebnis (EBT) erreichte 14,4 Mio. Euro (H1 2025: 20,6 Mio. Euro), wobei höhere Produktions- und Absatzmengen dem Wegfall der Doppelanrechnung sowie unter anderem gestiegene Kosten für Inverkehrbringung gegenüberstanden. Im Service-Segment lag der Umsatz bei 23,8 Mio. Euro (H1 2025: 26,5 Mio. Euro) und das EBT überwiegend konsolidierungsbedingt bei -3,3 Mio. Euro (H1 2025: 1,3 Mio. Euro). Der Anlagenbau (inkl. Holding) zeigte eine deutliche Erholung. Die Gesamtleistung verdoppelte sich auf 36,5 Mio. Euro (H1 2025: 18,4 Mio. Euro), die Umsatzerlöse stiegen auf 22,0 Mio. Euro (H1 2025: 14,8 Mio. Euro). Das EBT verbesserte sich auf -6,8 Mio. Euro (H1 2025: -11,7 Mio. Euro). Dabei gilt zu berücksichtigen, dass neben den einbezogenen Holdingkosten sich viele Projekte derzeit im Bau befinden und die Gewinnrealisierung nach HGB erst mit der Schlussrechnung erfolgt. Der Auftragsbestand im Anlagenbau belief sich zum 30. Juni 2026 auf 143,1 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 148,1 Mio. Euro). Davon entfallen 112,1 Mio. Euro auf internationale Projekte, insbesondere in Schweden und Spanien.

Ein wichtiges Ereignis mit hoher Zukunftswirkung war der Erfolg des Unternehmens in der Biomasseausschreibung der Bundesnetzagentur im Juni 2026. Dort erhielt EnviTec den Zuschlag für Anlagen mit rund 16 MW elektrischer Leistung. Damit ist ein wesentlicher Teil des Strom-Portfolios im Eigenbetrieb für 12 Jahre neu abgesichert. Für den entsprechenden Neu- und Umbau sowie die Umrüstung weiterer Anlagen auf Bio-LNG plant EnviTec bis 2029 neue Investitionen von rund 100 Mio. Euro.

Jörg Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG: „Das erste Halbjahr 2026 ist im Rahmen unserer Erwartungen verlaufen. Die rückwirkende Streichung der Doppelanrechnung und die Inverkehrbringung von Bio-LNG belasten uns im laufenden Jahr spürbar, dennoch wirtschaften wir weiterhin deutlich profitabel. Im Eigenbetrieb können wir gleichzeitig erweiterte Produktionskapazitäten und deutlich höhere Absatzmengen bei THG-Quoten erzielen und sehen bereits, dass sich nach dem Wegfall der Doppelanrechnung wieder eine zielführende Preisbildung für langfristige Liefer- und Quotenverträge entwickelt. Mit einer starken Eigenkapitalquote, stabilen Cashflows und komfortablen liquiden Mitteln verfügen wir zudem über eine sehr solide finanzielle Basis für unser neues Investitionsprogramm.“

Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 45,2 % (31. Dezember 2025: 40,9 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Zwischenbilanzstichtag moderat auf 26,8 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 25,7 Mio. Euro).

Olaf von Lehmden, CEO der EnviTec Biogas AG: „Mit dem Zuschlag in der EEG-Ausschreibung und unserem daran anknüpfenden Investitionsprogramm beschleunigen wir auf Basis eines soliden EEG-Fundaments den Wandel des Eigenbetriebs vom Strom- zum Biomethanproduzenten. Im Anlagenbau sehen wir auf den internationalen Märkten weiterhin eine hohe Nachfrage, und mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz erhält Biomethan nun auch im deutschen Wärmemarkt erstmals eine gesetzlich verankerte Perspektive. Damit diese Nachfrage tatsächlich bedient werden kann, brauchen wir jetzt eine zügige und verbindliche Ausgestaltung der Grüngasquote sowie verlässliche, technologieoffene Rahmenbedingungen beim Gasnetzanschluss. Sowohl der zusätzliche anfängliche Biomethanbedarf von rund 2,4 TWh als auch der erwartete Markthochlauf können von der deutschen Biogasbranche gedeckt werden.“

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt der EnviTec-Vorstand die Prognose einer Gesamtleistung (oder Umsatz) in einer Bandbreite von 330 bis 370 Mio. Euro und eines Ergebnisses vor Steuern (EBT) von 5 bis 15 Mio. Euro. Für 2027 wird unverändert mit steigenden Erlösen (Gesamtleistung/Umsatz) und Erträgen (EBT) gerechnet. Der vollständige Zwischenbericht für die ersten sechs Monate 2026 ist abrufbar unter: https://www.envitec-biogas.de/unternehmen/investor-relations/ir-publikationen.

Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 91 eigene Anlagen und ist damit aktuell einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität und die Planung und den Betrieb von Wind- und Solarprojekten. Das Unternehmen ist weltweit in 18 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2025 erzielte die EnviTec Gruppe einen Umsatz von 312,6 Mio. Euro und ein EBT von 26,0 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt:

Katrin Hackfort

EnviTec Biogas AG

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: ir@envitec-biogas.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EnviTec Biogas AG Industriering 10a 49393 Lohne Deutschland Telefon: +49 (0) 44 42 - 80 65 0 Fax: +49 (0) 44 42 - 80 65 103 E-Mail: info@envitec-biogas.de Internet: www.envitec-biogas.de ISIN: DE000A0MVLS8 WKN: A0MVLS Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900J2IRSW3ULWN521 EQS News ID: 2407892

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