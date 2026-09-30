EQS-News: HELIOS SOLAR AG TREIBT 1-GW-SOLARPROJEKT IN MALAYSIA MIT KAPITALMARKT- UND ABNAHMESTRUKTUR VORAN

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HELIOS SOLAR AG TREIBT 1-GW-SOLARPROJEKT IN MALAYSIA MIT KAPITALMARKT- UND ABNAHMESTRUKTUR VORAN



30.09.2026 / 08:31 CET/CEST

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• Die Verpflichtung von Experten treibt die technische Entwicklung voran • Zusammenarbeit mit KLDX zielt darauf ab, den Zugang zu Investoren, Produkte im Bereich erneuerbare Energien und die Nachfrage von Unternehmen zu erschließen

Die Helios Solar AG („Helios“) treibt die Entwicklung des Helios Solar Park in Gua Musang im malaysischen Bundesstaat Kelantan weiter voran. Hierzu wurden vier spezialisierte Beratungsunternehmen beauftragt sowie Vereinbarungen geschlossen, die darauf abzielen, die kommerziellen und baulichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts weiterzuentwickeln.

Das geplante Projekt kombiniert eine Solarleistung von 1.000 MWp mit einem Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 1.600 MWh auf einer Fläche von rund 3.000 Acres (ca. 1.214 Hektar). Helios strebt die kommerzielle Inbetriebnahme für den Zeitraum 2028 bis 2029 an und entwickelt das Projekt im Rahmen des malaysischen Corporate Renewable Energy Supply Scheme (CRESS).

Für potenzielle Kapitalgeber adressieren die jüngsten Schritte mehrere miteinander verbundene Anforderungen: technische Planung, Netzstudien, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen, potenzielle Stromabnahme durch Unternehmen sowie mögliche Finanzierungswege. Helios hat AHAR Consultant PLT als leitenden Engineering- und Hochspannungsberater beauftragt; Angkasa Consulting Services Sdn Bhd übernimmt Leistungen in den Bereichen Bauingenieurwesen, Tragwerksplanung sowie Maschinen- und Elektrotechnik. Total Power Solutions Sdn Bhd wurde mit der Durchführung der Netz- und Stromsystemstudie beauftragt, während TNB Labs die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen übernimmt.

Darüber hinaus schließt Helios eine Vereinbarung über Fundraising und strategische Dienstleistungen („Fundraising and Strategic Services Agreement“) mit der regulierten malaysischen Plattform für digitale Vermögenswerte Kapital DX (KLDX). Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen unter anderem der Vertrieb von Herkunftsnachweisen für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) und weiteren Umweltprodukten, die Ansprache potenzieller Abnehmer im Rahmen virtueller Stromabnahmeverträge (Virtual Power Purchase Agreements, VPPAs) sowie mögliche Strukturen für tokenisierte Schuldinstrumente und Vertriebswege zu Investoren geprüft werden. Dabei handelt es sich um Entwicklungsoptionen; mit dieser Mitteilung werden weder die Emission von Wertpapieren noch eine Finanzierungszusage oder ein Stromabnahmevertrag bekannt gegeben.

„Beim Helios Solar Park steht Innovation auf allen Ebenen im Mittelpunkt – Innovation im Engineering, Innovation bei der Strukturierung von Kapital und Innovation bei der Frage, wie erneuerbare Energie mit den Unternehmen und Kommunen verbunden werden kann, die sie benötigen“, sagte Dato Ken Ong. „Mit der Beauftragung dieser vier spezialisierten Beratungsunternehmen sowie unseren Vereinbarungen mit KLDX und Power China machen wir einen entscheidenden Schritt von der Konzeptphase in die Umsetzung.“

Unabhängig davon haben Helios und SINOHYDRO CORPORATION (M) SDN BHD eine Absichtserklärung („Expression of Interest“) mit Blick auf eine gemeinsame Partnerschaft für Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning – EPCC) unterzeichnet. Der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der finalen technischen und kommerziellen Bedingungen.

Helios wird nun die Detailplanung, die Netz- und Anschlussplanung, die umweltbezogenen und regulatorischen Arbeiten, die Integration des Batteriespeichers, die Kapitalstrukturierung sowie die Gespräche mit potenziellen gewerblichen Stromabnehmern weiter vorantreiben. Der angestrebte Zeitraum für die Inbetriebnahme bleibt vom erfolgreichen Abschluss dieser Entwicklungsschritte abhängig.

Kontakt Investor Relations

Maximilian Fischer, Head of Investor Relations

E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations

E-Mail: m.taverne@max-em.de

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Helios Photovoltaic Sdn. Bhd.

E-Mail: pohtl@heliospv.net

Über HELIOS SOLAR AG

HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Fokus auf die attraktiven Wachstumsmärkte Asiens und Europas. Das Unternehmen entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf vollständig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Portfolios langfristig ertragsgenerierender Anlagen. Mit ihrer internationalen Expertise und regionalen Marktpräsenz ist HELIOS gut positioniert, um nachhaltig vom beschleunigten weltweiten Ausbau der Solarenergie zu profitieren.

Unternehmenswebsite: www.heliossolarag.com

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