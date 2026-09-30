EQS-News: Hinter dem Erfolg der ecuadorianischen Bananen: Nachhaltigkeitsinvestitionen, die sich laut AEBE nicht in den Einzelhandelspreisen widerspiegeln

EQS-News: AEBE / Schlagwort(e): Miscellaneous

Hinter dem Erfolg der ecuadorianischen Bananen: Nachhaltigkeitsinvestitionen, die sich laut AEBE nicht in den Einzelhandelspreisen widerspiegeln



30.09.2026 / 22:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Association of Banana Exporters of Ecuador (AEBE) bereitet sich auf die Teilnahme an der jährlichen Fachmesse Fruit Attraction vor

GUAYAQUIL, Ecuador, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Ecuador, der weltweit führende Bananenexporteur, sichert einen Großteil seiner Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in Umweltzertifizierungen, Arbeitsbedingungen, Biosicherheit und Technologie – Kosten, die in erster Linie von den Erzeugern getragen werden und sich laut Angaben der Branche nicht immer in den Einzelhandelspreisen auf Märkten wie Europa widerspiegeln.



Dies wird eine der Kernbotschaften sein, die der ecuadorianische Bananen- und Kochbananen-Cluster auf der Fachmesse Fruit Attraction vermitteln wird, die vom 6. bis 8. Oktober in Madrid stattfindet und auf der er an der Podiumsdiskussion „Beyond Fruit: The Social and Environmental Impact of Ecuadorian Bananas Worldwide" („Die sozialen und ökologischen Auswirkungen ecuadorianischer Bananen weltweit") teilnehmen wird.



Die Europäische Union (EU), die fast ein Drittel der ecuadorianischen Bananenexporte aufnimmt, hat ihre Anforderungen hinsichtlich Rückverfolgbarkeit und Umwelttransparenz verschärft. Gleichzeitig stellen Vertreter der Branche in Frage, warum manche Supermärkte das Obst mit hohen Rabatten verkaufen, die ihrer Ansicht nach die tatsächlichen Produktionskosten nicht widerspiegeln.



Die ecuadorianische Industrie hält sich an internationale Standards für gute landwirtschaftliche Praxis, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen und verantwortungsvollen Handel. Branchendaten zeigen, dass die Löhne um 16,8 % über dem in Ecuador anhand der Anker-Methodik ermittelten Referenzwert für einen existenzsichernden Lohn von 495 US-Dollar liegen.



Gemeinsame Verantwortung



Erzeuger müssen zudem Investitionen in technologische Modernisierungen, effizientere Bewässerungssysteme, Biosicherheit und Auditverfahren tragen, und das in einer Branche, in der 89 % der Betriebe in Familienbesitz sind.



Daher lautet einer der Vorschläge, für die sich die Branche in internationalen Foren einsetzt, dass Nachhaltigkeit zu einer gemeinsamen Verantwortung von Produzenten, Exporteuren, Importeuren, Supermärkten und Verbrauchern werden muss.



Die Branche ermittelt zudem den Wasser- und CO₂-Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette anhand von Methoden, die im Rahmen des Weltbananenforums der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) entwickelt wurden.



Diese Initiative ist Teil des Projekts „Accelerating the Sustainable Transformation of the Ecuadorian Banana Industry", das mit der Global Environment Facility (GEF) verbunden ist und darauf abzielt, diese Messungen auf mindestens 150 000 Hektar Anbaufläche auszuweiten.



Ziel ist, standardisierte Daten zum Wasserverbrauch und zu den mit der Produktion verbundenen Treibhausgasemissionen zu erheben, wobei diesen Variablen im internationalen Handel eine bedeutende Rolle zukommt.



Für die Association of Banana Exporters of Ecuador (AEBE) werden diese Messungen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu stärken.

Medienkontakt

Alexandra Pacheco

Kommunikationsleiterin

+593 992260781

apacheco@aebe.com.ec

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hinter-dem-erfolg-der-ecuadorianischen-bananen-nachhaltigkeitsinvestitionen-die-sich-laut-aebe-nicht-in-den-einzelhandelspreisen-widerspiegeln-302894965.html

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2408306 30.09.2026 CET/CEST