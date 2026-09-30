EQS-News: Infosys und ABN Amro erweitern ihre strategische Zusammenarbeit: Ziel ist es, die IT-Landschaft zu vereinfachen und die KI-gesteuerte Transformation zu beschleunigen

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Infosys und ABN Amro erweitern ihre strategische Zusammenarbeit: Ziel ist es, die IT-Landschaft zu vereinfachen und die KI-gesteuerte Transformation zu beschleunigen



30.09.2026 / 12:45 CET/CEST

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Die Zusammenarbeit unterstützt ABN AMRO mithilfe von Infosys Topaz dabei, die Effizienz, Skalierbarkeit und Innovation voranzutreiben

BENGALURU, Indien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) , ein weltweit führender Anbieter von KI-orientierten Unternehmensberatungs- und Technologiedienstleistungen, und die ABN AMRO Bank, eine der größten Banken der Niederlande, weiten ihre strategische Zusammenarbeit aus. Ziel ist es, die KI-gesteuerte Transformation der Bank zu beschleunigen. Als Teil der Kooperation stellt Infosys Services in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Test und Support bereit. Die IT-Landschaft von ABN AMRO wird dadurch vereinfacht und modernisiert. Gleichzeitig steigert sich so die betriebliche Effizienz sowie die Skalierbarkeit – und ermöglicht höhere Innovation.

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Die Zusammenarbeit geht über isolierte KI-Initiativen hinaus, es wird eine unternehmensweite Einführung angestrebt. Sie konzentriert sich darauf, den Wert der KI umfassend zu erschließen. Mithilfe von Infosys Topaz, einem KI-orientierten Angebot, das generative und agentische KI-Technologien nutzt, wird Infosys ABN AMRO dabei unterstützen, KI tiefer in die gesamte Technologieinfrastruktur zu integrieren. Die Bank ist damit in der Lage, Daten in erkenntnisgestützte Innovationen umzusetzen. Ziel des gesamten Unternehmen ist es, Plattformen zu vereinfachen, die Agilität zu verbessern und die Bereitstellung digitaler Dienste zu stärken. Infosys ermöglicht der Bank dadurch eine schnellere Wertschöpfung. Unter Einbindung seiner globalen Engineering-Teams sowie alternativer Bereitstellungsmodelle unterstützt Infosys nachhaltige Effizienzsteigerungen. Gleichzeitig fördert dies eine skalierbare, sichere und zukunftsfähige IT-Grundlage, die kontinuierliche Innovation ermöglicht.

Carsten Bittner, Chief Innovation and Technology Officer bei der ABN AMRO Bank, kommentiert: „Die erneuerte Zusammenarbeit mit Infosys trägt dazu bei, unsere IT-Landschaft weiter zu vereinfachen und zu modernisieren. Gleichzeitig lässt sich der verantwortungsvolle Einsatz von KI im gesamten Unternehmen beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wird die betriebliche Effizienz steigern, einen höheren Kundennutzen schaffen und dazu beitragen, Komplexität und Betriebskosten zu reduzieren."

Jay Nair, EVP und Leiter des Geschäftsbereichs Finanzdienstleistungen und öffentlicher Sektor bei Infosys, erklärt: „Diese Vertragsverlängerung markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Beziehung zu ABN AMRO. Er unterstreicht das Vertrauen, das in Infosys gesetzt wird. Wir vereinen fundierte Expertise, ein robustes globales Bereitstellungsmodell sowie die Leistungsfähigkeit von Infosys Topaz. So unterstützen wir dabei, Kernsysteme neu zu gestalten und komplexe IT-Landschaften zu vereinfachen. So helfen wir bei der zielgerichteten Operationalisierung von KI. Unser Fokus liegt nicht nur auf der Transformation in großem Maßstab, sondern auch darauf, diese für die ABN AMRO Bank präzise, effizient und langfristig nachhaltig umzusetzen."

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Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY) is a global leader in AI first business consulting and technology services. Over 325,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses, and communities. As navigators of enterprise transformation, we enable businesses in 59 countries to unlock AI value at scale. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we accelerate business transformation through our AI-first value framework, deep domain expertise, and our unique ability to orchestrate innovations from our AI-native partner ecosystem. Infosys is recognised as the fastest growing IT services brand globally, committed to being a well-governed, environmentally sustainable partner for our clients where deep talent expertise, in an inclusive workplace, help them navigate their next.

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Cision

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