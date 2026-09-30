EQS-News: Lacuna Ads vereint Angebot, Nachfrage und Datenintelligenz, um Wachstum der programmatischen Werbung voranzutreiben

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Lacuna Ads vereint Angebot, Nachfrage und Datenintelligenz, um Wachstum der programmatischen Werbung voranzutreiben



30.09.2026 / 16:35 CET/CEST

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SINGAPUR, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Werbeteknologieunternehmen Lacuna hat heute Lacuna Ads, sein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Lacunas exklusives, eigenes und selbst betriebenes (O&O) Werbeinventar aus seiner Flaggschiff-Dienstprogramm-App sowie ein breiteres Portfolio an Dienstprogramm- und Gaming-Produkten, die zusammen mehr als 2,4 Milliarden Installationen verzeichnen. Auf dieser Grundlage möchte Lacuna Ads als Katalysator für das Wachstum im Bereich der programmatischen Werbung fungieren, indem es die Koordination verbessert, die Transaktionseffizienz steigert und Partnern dabei hilft, aus jeder Impression mehr Wert zu schöpfen.

Da programmatische Werbung weiter wächst und sich weiterentwickelt, kann eine bessere Abstimmung innerhalb des gesamten Ökosystems neue Wachstumschancen eröffnen. Zwar können fragmentierte Daten und Funktionen, doppelte Technologieinfrastrukturen sowie ineffiziente Abgleichverfahren dieses Potenzial einschränken, doch verfolgt Lacuna Ads einen stärker integrierten Ansatz, um diese Lücken zu schließen.

Dieser Ansatz spiegelt die praktische Erfahrung von Lacuna im Bereich der programmatischen Werbung wider. Ausgehend von seinen Aktivitäten als Medienanbieter weitete Lacuna sein Geschäft auf den Bereich der Ad-Exchange-Infrastruktur aus und baute anschließend DSP-Fähigkeiten auf, wodurch das Unternehmen praktische Einblicke in die Prioritäten von Medienanbietern, Werbetreibenden, DSPs, Supply-Side-Plattformen (SSPs) und Plattformteams gewann.

Lacuna Ads

Diese Erfahrung bildet nun die Grundlage für drei sich ergänzende Angebote. Lacuna Axis dient als Basis für den Anzeigenhandel sowie die Abwicklung von Transaktionen und verbindet programmatische Käufer und Verkäufer weltweit. Lacuna Engine erweitert die Kompetenzen des Unternehmens auf die Nachfrageseite durch Echtzeit-Gebote sowie die Optimierung des Medieneinkaufs, während Lacuna Agent bewährte Funktionen für den Anzeigenhandel über eine Self-Service-SaaS-Plattform für Plattformteams bereitstellt, die ihre eigene programmatische Infrastruktur aufbauen und betreiben möchten. In diesem gesamten Ökosystem setzt Lacuna Ads Datenintelligenz bei der Traffic-Weiterleitung, der Inventarzuordnung, den Gebotsentscheidungen und der dynamischen Ertragsoptimierung ein.

Michael Wang, Geschäftsführer von Lacuna, erklärte: „Unsere Kompetenzen haben sich schrittweise weiterentwickelt, während wir uns den konkreten Herausforderungen in den Bereichen Monetarisierung für Medienanbieter, Anbindung an globale Marktplätze und Leistung auf der Nachfrageseite gestellt haben. Indem wir diese Kompetenzen als Produkte anbieten, können wir das, was sich in unseren eigenen Betriebsabläufen bewährt hat, in das breitere Ökosystem einbringen. So definieren wir unsere Rolle als Katalysator: Teilnehmer und Kompetenzen miteinander zu vernetzen, damit sie effektiver zusammenarbeiten können."

Diese Positionierung wird durch den Umfang der weltweiten Geschäftstätigkeit von Lacuna gestützt. Das Unternehmen verarbeitet weltweit täglich mehr als 200 Milliarden Anfragen und 180 Millionen Impressionen. Die Angebotsbasis des Unternehmens verbindet exklusives O&O-Inventar mit direkten Beziehungen zu Medienanbietern und bietet Käufern so Zugang zu einer breiten Palette differenzierter Medienmöglichkeiten.

„Angebotspartner benötigen einen effektiven Zugang zu relevanter und vielfältiger Nachfrage, während Käufer zuverlässige Medienangebote und einen klareren Zugang zu hochwertigem Inventar benötigen", sagte Tammy Tan, Geschäftsvorstand von Lacuna. „Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung in der gesamten Werbebranche und ein praxisnahes Verständnis für die Prioritäten beider Seiten. Durch die Kombination von O&O- und Direktinventar, einer breit gefächerten globalen Nachfrage sowie Echtzeit-Optimierung können wir unseren Partnern dabei helfen, die Effizienz der Zuordnung zu verbessern und aus jeder Impression mehr Wert zu schöpfen."

Im Zuge der Weiterentwicklung der programmatischen Werbung plant Lacuna Ads, seine Funktionen auf weitere Teilnehmer des Ökosystems auszuweiten, die Koordination zwischen der Angebots- und der Nachfrageseite des Ökosystems zu stärken sowie Partnern dabei zu helfen, durch effizientere, datengestützte Entscheidungsprozesse neue Wachstumschancen zu erschließen.

Informationen zu Lacuna Ads

Lacuna Ads wurde von Lacuna, einem 2022 gegründeten globalen Unternehmen für Werbetechnologie, entwickelt und ist ein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, das eine durchgängige Lösungssuite bietet, die eine Ad-Exchange, eine intelligente Optimierungsplattform auf der Nachfrageseite sowie eine Full-Stack-SaaS-Plattform zur eigenständigen Nutzung umfasst. Basierend auf O&O-Traffic und firmeneigenen, im Laufe der Zeit verfeinerten Datenmodellen integriert Lacuna Ads Datenintelligenz sowie KI-Optimierung in das gesamte Ökosystem und verschafft sich damit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil in den Schlüsselmärkten Nordamerikas, Europas sowie des asiatisch-pazifischen Raums.

Cision

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