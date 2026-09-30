EQS-News: LM PAY S.A. veröffentlicht geprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: EBIT erreicht 12,4 Mio. PLN und übertrifft vorläufiges Ergebnis sowie Prognose

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LM PAY S.A. veröffentlicht geprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: EBIT erreicht 12,4 Mio. PLN und übertrifft vorläufiges Ergebnis sowie Prognose



30.09.2026 / 23:23 CET/CEST

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Warschau, 30. September 2026 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016), ein polnisches FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen für die Bereiche Gesundheit, Beauty und Versicherungen anbietet, hat seinen geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht.

LM PAY erzielte 2025 Umsatzerlöse von 32,4 Mio. PLN und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 12,4 Mio. PLN. Dies entspricht einer starken EBIT-Marge von 38,3 %. Der Umsatz lag innerhalb der veröffentlichten Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025 von 32–42 Mio. PLN, während das EBIT das obere Ende der Prognosespanne von 7–12 Mio. PLN übertraf.

Trotz Finanzierungskosten von 16,2 Mio. PLN erzielte LM PAY ein Ergebnis vor Steuern von 1,2 Mio. PLN. Ein Ertragsteueraufwand von 2,5 Mio. PLN führte zu einem Nettoverlust von 1,3 Mio. PLN im Geschäftsjahr.

Finanzkennzahlen 2025

Umsatzerlöse: 32,4 Mio. PLN

Operatives Ergebnis (EBIT): 12,4 Mio. PLN

EBIT-Marge: 38,3 %

Ergebnis vor Steuern: 1,2 Mio. PLN

Nettoergebnis: Verlust von 1,3 Mio. PLN

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: 6,1 Mio. PLN

Die geprüften Ergebnisse belegen die Fähigkeit von LM PAY, trotz erhöhter Finanzierungskosten und einmaliger Effekte im Zusammenhang mit dem Wechsel des Refinanzierungspartners eine hohe operative Profitabilität und einen positiven operativen Cashflow zu erwirtschaften.

Geprüftes EBIT und Nettoergebnis übertreffen die vorläufigen Werte

Auf der Ebene des operativen Ergebnisses und des Nettoergebnisses fallen die geprüften Ergebnisse günstiger aus als die am 7. Juli 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Mio. PLN Vorläufig GJ 2025 Geprüft GJ 2025 Ungefähre Veränderung Umsatzerlöse 37,8 32,4 –5,4 Operatives Ergebnis (EBIT) 10,8 12,4 +1,6 Ergebnis vor Steuern 1,2 1,2 Weitgehend unverändert Nettoergebnis –1,9 –1,3 +0,6

Das geprüfte EBIT lag rund 1,6 Mio. PLN über dem vorläufigen Wert, während der geprüfte Nettoverlust rund 0,6 Mio. PLN niedriger ausfiel. Die geprüften Umsatzerlöse beliefen sich auf 32,4 Mio. PLN gegenüber 37,8 Mio. PLN in den vorläufigen Ergebnissen.

Nach Einschätzung des Vorstands resultieren die Unterschiede zwischen den vorläufigen und den geprüften Ergebnissen im Wesentlichen aus Anpassungen der Klassifizierung, des Erfassungszeitraums und der Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit Forderungsverkäufen, vorzeitigen Darlehensrückzahlungen und Finanzierungskosten. Diese Anpassungen wurden im Zuge der Finalisierung des Jahresabschlusses und der externen Abschlussprüfung vorgenommen.

Insgesamt führten diese Anpassungen zu niedrigeren ausgewiesenen Umsatzerlösen und zugleich zu einer Verbesserung sowohl des operativen Ergebnisses als auch des Nettoergebnisses.

Bilanzielle Darstellung

In der Mitteilung zu den vorläufigen Ergebnissen hatte die Gesellschaft auf eine Änderung der Darstellung vorzeitiger Darlehensrückzahlungen und des Widerrufs von Darlehensverträgen durch Kunden hingewiesen. Nach dem damals beschriebenen Ansatz wurden diese Positionen als Aufwand dargestellt, während sie zuvor als Minderung der Umsatzerlöse ausgewiesen worden waren.

Der geprüfte Jahresabschluss stellt fest, dass die Gesellschaft ihre Rechnungslegungsmethoden im Jahr 2025 nicht geändert hat. Dementsprechend wird dieser Sachverhalt im endgültigen Jahresabschluss nicht als Änderung der Rechnungslegungsmethoden dargestellt; die geprüften Ergebnisse folgen der im geprüften Jahresabschluss angewandten Klassifizierung und Darstellung.

Die Gesellschaft hat damit die endgültige Darstellung der Erträge und Aufwendungen an die im Rahmen der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse angepasst.

Refinanzierungsstruktur

Die Ergebnisse 2025 wurden durch gestiegene Finanzierungskosten und einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wechsel des Refinanzierungspartners belastet. Der Übergang wurde im dritten Quartal 2025 abgeschlossen, als UniCredit neuer Finanzierungspartner der Gesellschaft wurde.

Obwohl der Wechsel die Ergebnisse 2025 einmalig belastete, soll die neue Finanzierungsstruktur die weitere Skalierung der Geschäftstätigkeit von LM PAY unterstützen und nach Einschätzung des Vorstands den Zugang zu Finanzierung zu günstigeren Konditionen ermöglichen.

Die Gesellschaft erwartet, dass die Zusammenarbeit mit UniCredit und die weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur sowohl die Entwicklung des Kerngeschäfts in den Bereichen Gesundheit und Beauty als auch den Ausbau des Finanzierungsangebots im Versicherungsbereich unterstützen werden.

Geschäftsentwicklung

LM PAY hat sein Geschäft in den Bereichen Gesundheit, Beauty und Versicherungen im Jahr 2025 weiter ausgebaut. Das Volumen der vergebenen Darlehen stieg auf rund 128,4 Mio. PLN; die Zahl der vergebenen Darlehen erreichte 53.524 gegenüber 47.086 im Vorjahr.

Darüber hinaus entwickelt die Gesellschaft Finanzierungslösungen für den Kfz-Versicherungsmarkt. Der Vorstand hält dieses Segment aufgrund der Größe des adressierbaren Marktes, des Zugangs zu einem umfassenden Vertriebsnetz von Versicherungsvermittlern und des erwarteten Risikoprofils des Produkts für attraktiv.

LM PAY beabsichtigt, sein B2B-Partnernetzwerk weiter auszubauen, die Online- und Offline-Vertriebskanäle weiterzuentwickeln und den Umfang des Kerngeschäfts mit Finanzierungslösungen zu steigern. Im Mittelpunkt bleiben eine verantwortungsvolle Kreditvergabe, das Kreditrisikomanagement und die operative Effizienz.

Veröffentlichung der Finanzberichte

Der geprüfte Jahresabschluss der LM PAY S.A. für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie der Halbjahresfinanzbericht für den am 30. Juni 2026 endenden Sechsmonatszeitraum stehen im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung:

www.lmpay.pl/financial-publications/

Die Berichte umfassen die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Eigenkapitalveränderungsrechnung, die Kapitalflussrechnung sowie den Anhang zum Jahresabschluss.

Q3 2026 Earnings Call

Der Vorstand der LM PAY S.A. lädt Investoren, Analysten und Vertreter der Finanzmedien zum Earnings Call für das dritte Quartal 2026 ein.

Datum: 19. November 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr MEZ

Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2026-11-19-11-00/Y00-GR

Im Rahmen des Calls wird der Vorstand die Finanzentwicklung im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten 2026, aktuelle operative Entwicklungen sowie den Ausblick der Gesellschaft erläutern.

Über LM PAY

LM PAY S.A. ist ein wachstumsstarkes polnisches FinTech-Unternehmen, das auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, ästhetische Behandlungen und Versicherungen spezialisiert ist. Die Gesellschaft ermöglicht Kunden einen komfortablen Zugang zu Finanzierung direkt am Point of Sale und sorgt zugleich dafür, dass Dienstleister ihre Zahlung zeitnah erhalten.

Die Plattform von LM PAY ist in die Abläufe von mehr als 13.000 medizinischen Kliniken, Zahnarztpraxen, Beauty-Salons, Gesundheitsdienstleistern und Versicherungsvermittlern in Polen integriert. Die Gesellschaft verfügt über 15 Jahre operative Erfahrung auf dem polnischen Markt.

LM PAY entwickelt sein Geschäft durch den Ausbau des B2B-Partnernetzwerks, die Weiterentwicklung der Technologieplattform und die Ausweitung seiner Finanzierungslösungen auf zusätzliche Dienstleistungssegmente, darunter Kfz-Versicherungen.

Die Aktien der LM PAY S.A. werden im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie in Frankfurt gehandelt.

ISIN: PLLMPAY00016

WKN: A3EWU0

Investor Relations

Investor Relations und Finanzmedien in Polen

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Telefon: +48 881 780 994

E-Mail: grzegorz.pieszak@lmpay.pl Investor Relations und Finanzmedien in Deutschland

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon: +49 (0) 2983 908121

Mobil: +49 (0) 170 2939080

E-Mail: meister@meisterconsult.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LM PAY S.A. Marcina Flisa 4 02-247 Warsaw Polen ISIN: PLLMPAY00016 WKN: A3EWU0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) LEI Code: 529900D3C94AEWAWSS59 EQS News ID: 2408314

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