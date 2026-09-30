EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.09.2026 / 13:50 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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ASTA Energy Solutions AG gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende des Monats September 2026 insgesamt 14.248.306 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende September 2026 EUR 14.248.306,00 und ist in 14.248.306 stimmberechtigte, nennbetragslose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 unterteilt.

Diese Veränderungen resultieren aus der Erhöhung des Grundkapitals der ASTA Energy Solutions AG von bisher EUR 14.237.288 auf nunmehr EUR 14.248.306, welche mit der Ausgabe von 11.018 neuen Aktien aus bedingtem Kapital zum Zweck der Bedienung des Employee Stock Option Programms am 30.09.2026 wirksam wurde.

30.09.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Internet: https://www.astagroup.com/de LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04

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