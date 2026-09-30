EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.09.2026 / 13:50 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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ASTA Energy Solutions AG gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende des Monats September 2026 insgesamt 14.248.306 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende September 2026 EUR 14.248.306,00 und ist in 14.248.306 stimmberechtigte, nennbetragslose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 unterteilt.

Diese Veränderungen resultieren aus der Erhöhung des Grundkapitals der ASTA Energy Solutions AG von bisher EUR 14.237.288 auf nunmehr EUR 14.248.306, welche mit der Ausgabe von 11.018 neuen Aktien aus bedingtem Kapital zum Zweck der Bedienung des Employee Stock Option Programms am 30.09.2026 wirksam wurde.

30.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet:https://www.astagroup.com/de
LEI Code:529900H9GYEOPOXFNN04
Ende der MitteilungEQS News-Service

2406344 30.09.2026 CET/CEST

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