EQS-NVR: Nordex SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Nordex SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Nordex SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.09.2026 / 13:26 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|X
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|30/09/2026
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|236.880.554
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Internet:
|www.nordex-online.com
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2407968 30.09.2026 CET/CEST