EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.09.2026 / 09:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Str. 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Bank of America Corporation
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Merrill Lynch International
5. Datum der Schwellenberührung:
|24.09.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,08 %
|1,84 %
|4,92 %
|306492017
|letzte Mitteilung
|2,88 %
|1,84 %
|4,72 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|9411458
|0,00 %
|3,07 %
|US24701M1036
|0
|14611
|0,00 %
|0,00 %
|Summe
|9426069
|3,08 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right to Recall
|n/a
|n/a
|42441
|0,01 %
|Rights of Use - DE000A2E4K43
|n/a
|n/a
|204745
|0,07 %
|Rights of Use - US24701M1036
|n/a
|n/a
|2469
|0,00 %
|Physical Call Option
|18/12/2026
|n/a
|1430000
|0,47 %
|Summe
|1679655
|0,55 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swaps
|11/12/2026 - 06/05/2030
|n/a
|Bar
|3968256
|1,29 %
|Summe
|3968256
|1,29 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Bank of America Corporation
|%
|%
|%
|NB Holdings Corporation
|%
|%
|%
|BofAML Jersey Holdings Limited
|%
|%
|%
|BofAML EMEA Holdings 2 Limited
|%
|%
|%
|Merrill Lynch International
|3,05 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Bank of America Corporation
|%
|%
|%
|NB Holdings Corporation
|%
|%
|%
|BAC North America Holding Company
|%
|%
|%
|Bank of America, National Association
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Bank of America Corporation
|%
|%
|%
|NB Holdings Corporation
|%
|%
|%
|BofA Securities, Inc.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|28.09.2026
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2407370 30.09.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: HORNBACH Gruppe erzielt starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2026/27 und beschleunigt Expansiongestern, 05:00 Uhr · EQS Group
EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation28. Sept. · EQS Group
Plus-Analysen
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
PlusComeback erneuerbarer Energien
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
PlusKosten bei der Geldanlage
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße