EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 24.09.2026, 12:43 Uhr CET/CEST - NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

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EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
Korrektur der Veröffentlichung vom 24.09.2026, 12:43 Uhr CET/CEST - NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

30.09.2026 / 13:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Korrektur einer Veröffentlichung vom 24.09.2026

1. Angaben zum Emittenten
NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
24.09.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 14,122 % 22.556.287
Letzte Veröffentlichung 9,998 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
3.185.471 0 14,122 % 0 %


30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407292  30.09.2026 CET/CEST

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