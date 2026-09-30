EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 24.09.2026, 12:43 Uhr CET/CEST - NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE

Korrektur der Veröffentlichung vom 24.09.2026, 12:43 Uhr CET/CEST - NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



30.09.2026 / 13:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Korrektur einer Veröffentlichung vom 24.09.2026



1. Angaben zum Emittenten NORMA Group SE

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 24.09.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 14,122 % 22.556.287 Letzte Veröffentlichung 9,998 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 3.185.471 0 14,122 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Internet: www.normagroup.com LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407292 30.09.2026 CET/CEST