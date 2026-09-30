EQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 24.09.2026, 12:43 Uhr CET/CEST - NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: NORMA Group SE
Korrektur der Veröffentlichung vom 24.09.2026, 12:43 Uhr CET/CEST - NORMA Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
30.09.2026 / 13:19 CET/CEST
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Korrektur einer Veröffentlichung vom 24.09.2026
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|24.09.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|14,122 %
|22.556.287
|Letzte Veröffentlichung
|9,998 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|3.185.471
|0
|14,122 %
|0 %
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2407292 30.09.2026 CET/CEST
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