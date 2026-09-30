Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.09.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Arzneiwerk AG VIDA (Teles)Bericht 2. Quartal 2026
B+S BanksystemeBericht Geschäftsjahr 2026
Cal-Maine FoodsBericht 1. Quartal 2027
ConAgra BrandsBericht 1. Quartal 2027
Daldrup & SöhneBericht 2. Quartal 2026
DF Deutsche ForfaitBericht 2. Quartal 2026
EnapterBericht 2. Quartal 2026
EnviTec BiogasBericht 2. Quartal 2026
EUROKAI VzBericht 2. Quartal 2026
FactSet Research SystemsBericht Geschäftsjahr 2026
Fernheizwerk NeuköllnBericht 2. Quartal 2026
Gateway Real EstateBericht 2. Quartal 2026
HMS BergbauBericht 2. Quartal 2026
JabilBericht Geschäftsjahr 2026
Micron TechnologyBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Cal-Maine Foods
FactSet Research Systems
DF Deutsche Forfait
HMS Bergbau
Arzneiwerk AG VIDA (Teles)
B+S Banksysteme
Gateway

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