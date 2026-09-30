Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.09.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 30. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Arzneiwerk AG VIDA (Teles)
|Bericht 2. Quartal 2026
|B+S Banksysteme
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Cal-Maine Foods
|Bericht 1. Quartal 2027
|ConAgra Brands
|Bericht 1. Quartal 2027
|Daldrup & Söhne
|Bericht 2. Quartal 2026
|DF Deutsche Forfait
|Bericht 2. Quartal 2026
|Enapter
|Bericht 2. Quartal 2026
|EnviTec Biogas
|Bericht 2. Quartal 2026
|EUROKAI Vz
|Bericht 2. Quartal 2026
|FactSet Research Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Fernheizwerk Neukölln
|Bericht 2. Quartal 2026
|Gateway Real Estate
|Bericht 2. Quartal 2026
|HMS Bergbau
|Bericht 2. Quartal 2026
|Jabil
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Micron Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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