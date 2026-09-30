First Solar: Trotz Kursplus bleibt das Abwärtsrisiko hoch

Was bewegt die Aktie?

Die First-Solar-Aktie hat starke Kursschwankungen hinter sich. Von unter 200 US-Dollar stieg sie zunächst auf 320 US-Dollar, fiel wieder unter 200 US-Dollar und erreichte später mehr als 270 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs mit rund 176 US-Dollar erneut deutlich unter 200 US-Dollar. Das jüngste Plus von 2,3 Prozent hat die Abwärtsbewegung vorerst unterbrochen.

Für höhere Kurse spricht vor allem die Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei 8,4. Diese Kennzahl setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum erwarteten Gewinn. Wenn Anleger die bestehenden Ertragsaussichten mit dem Zehn- bis Elffachen des erwarteten Gewinns bewerten, wäre ein Kursbereich von 200 bis 210 US-Dollar denkbar. Dafür wäre keine Verbesserung des Geschäfts erforderlich; die Rechnung beruht auf einer höheren Bewertung des heutigen Geschäfts.

Auch die Modulpreise spielen in dieser Rechnung eine Rolle. Importierte Module kosten rund 38 US-Cent je Watt. Förderanreize in den USA könnten die Preise für kristalline Siliziummodule in den niedrigen 40-US-Cent-Bereich je Watt bringen. Eine Bewertungsrechnung setzt für Steuergutschriften rund 90 US-Dollar je Aktie und für Gewinne ohne Förderung rund 80 US-Dollar je Aktie an. Zusammen ergeben diese Ansätze rund 170 US-Dollar je Aktie. Wie viel Aufwärtspotenzial daraus entsteht, hängt damit wesentlich davon ab, welche Bewertung Anleger für diese Erträge ansetzen.

Der jüngste Kursanstieg ändert allerdings wenig am Verlauf der Aktie. Ein höheres Kurs/Gewinn-Verhältnis ist ein mögliches Szenario, während der Abwärtstrend bereits im Kursbild sichtbar ist. Bei einem Kurs von rund 176 US-Dollar liegt zudem die Marke von 170 US-Dollar nahe. Diese Spannung zwischen Bewertung und Kursverlauf bestimmt die weitere Einordnung der Aktie.

Charttechnik

Die First-Solar-Aktie hat eine wichtige Trendlinie deutlich unterschritten und befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung. Auf den Rückgang folgte eine kurze Konsolidierung. Ein weiterer Rückgang unter 170 US-Dollar bleibt aus charttechnischer Sicht wahrscheinlicher als ein nachhaltiger Anstieg.

Über etwa drei Jahre bewegte sich der Kurs grob zwischen 125 und 300 US-Dollar. Rund 176 US-Dollar liegen am unteren Ende dieser Spanne. Das jüngste Plus hat einen unmittelbaren Rückgang unter 170 US-Dollar vorerst verhindert.

Martins Einschätzung

Die niedrige Bewertung macht einen Anstieg auf 200 bis 210 US-Dollar möglich, falls Anleger dem bestehenden Geschäft ein höheres Kurs/Gewinn-Verhältnis zugestehen. Für einen Kauf reicht ein kurzfristiger Kursanstieg derzeit dennoch nicht aus. Der Abwärtstrend und das Risiko eines Rückgangs unter 170 US-Dollar wiegen schwerer.