Fonds-Krise in der Türkei - Sonderrat soll Zwangsauflösungen überwachen

Ankara/Istanbul, 29. ⁠Sep (Reuters) - Die türkische Regierung ergreift nach einer schweren Krise am heimischen Finanzmarkt weitere Maßnahmen und gründet ein neues Kontrollgremium. Ein Koordinierungsrat unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten soll die Abwicklung zahlreicher Investmentfonds überwachen, wie Präsident Recep Tayyip ‌Erdogan am Dienstag in Ankara mitteilte. Damit sollen die Rechte der betroffenen Anleger geschützt werden. Er habe zudem die staatliche Kontrollbehörde mit ⁠der Untersuchung ⁠von Unregelmäßigkeiten beauftragt.

Hintergrund der Regierungsentscheidung ist eine Krise bei Investmentfonds, die von mutmaßlichen Kursmanipulationen bei wenig gehandelten Aktien an der türkischen Börse ausgelöst wurde. Dies führte zu schweren Verlusten bei mehreren Fonds. Als besorgte Anleger daraufhin ihr Geld zurückforderten, gerieten die Fonds in Zahlungsnot, da sie ‌nicht schnell genug genügend Mittel beschaffen konnten. ‌Die türkische Kapitalmarktaufsicht ordnete daraufhin die Zwangsauflösung (Liquidation) von mehr als 100 dieser Fonds an. Davon sind fast eine halbe Million Anleger betroffen. Das Gesamtvolumen der ⁠betroffenen Fonds beläuft sich auf rund 20 Milliarden Dollar. Die Aufsichtsbehörde legte ‌nun einen Plan vor, wie die ⁠Vermögenswerte der Fonds schrittweise verkauft und die Anleger ausbezahlt werden sollen.

Die Turbulenzen hatten den türkischen Aktienmarkt im September schwer erschüttert. Um einen Zusammenbruch zu verhindern, leitete die Zentralbank zusätzliches Geld in ‌den Markt. Zudem nahmen die ⁠Behörden mehrere Verdächtige wegen mutmaßlicher Kursmanipulationen ⁠fest. Finanzminister Mehmet Simsek betonte jedoch, dass kein allgemeines Risiko für das türkische Finanzsystem bestehe.

Als Reaktion auf die Krise schloss die Börse in Istanbul zudem mehr als ein Viertel der Unternehmen aus dem wichtigen Leitindex BIST-100 aus. Betroffen waren unter anderem Finanzinstitute, deren Aktienkurse im Vorfeld stark geschwankt hatten. Künftig gelten strengere Regeln für die Aufnahme in den Index, um die Stabilität des Marktes zu sichern.

(Bericht ⁠von Ezgi Erkoyun, Tuvan Gumrukcu und Huseyin Hayatsever. Geschrieben von Philipp Krach. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)