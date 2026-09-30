von
UniCredit Bank GmbH

Freundlicher Auftakt an den Börsen, Reifenhersteller im Fokus

UniCredit · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Der DAX startet mit moderaten Zugewinnen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich freundlich. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf einen positiven Handelsauftakt hin. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und beendete den Handelstag mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem die überraschend starke Inflation in Frankreich. Die nach europäischem Standard berechnete Teuerungsrate stieg im September auf 3,4 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Hauptverantwortlich dafür sind die deutlich gestiegenen Energiepreise, die vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten weiter kräftig zugelegt haben. Für die Europäische Zentralbank dürfte die Entwicklung ein Signal sein, dass der Kampf gegen den Preisauftrieb noch nicht gewonnen ist und der Inflationsdruck in der Eurozone erneut an Dynamik gewinnen könnte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Michelin zählen heute zu den gefragteren europäischen Industriewerten. Im Fokus stehen die Auswirkungen der anhaltend hohen Energiepreise auf die Reifenbranche, da steigende Rohstoff- und Produktionskosten die Profitabilität belasten könnten. Anleger beobachten insbesondere, ob Michelin seine traditionell starke Preissetzungsmacht auch in einem anspruchsvolleren Marktumfeld aufrechterhalten kann.

Auch Continental verzeichnen erhöhte Aufmerksamkeit. Neben den Belastungen im Reifengeschäft rücken hier vor allem die Perspektiven des Automotive-Segments in den Vordergrund. Die aktuellen Entwicklungen an den Energie- und Rohstoffmärkten erhöhen die Unsicherheit für die Branche, während Investoren auf Hinweise zur Nachfrageentwicklung in den kommenden Quartalen achten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bear UR24VM 8,91 26338,735915 Punkte 28,98 Open End
DAX® Bull UR2DW6 9,59 24638,9641 Punkte 27,12 Open End
Brent Crude Oil Bull UR2W18 4,18 91,870658 USD 18,24 Open End
Silber Bull UR2J2Q 1,75 59,52386 USD 32,50 Open End
Dow Jones Industrial Bear UN9XZY 21,81 49202,530825 Punkte 21,82 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
ASML Holding N.V. Call UN371R 3,70 2000,00 EUR 8,81 16.12.2026
Nvidia Corp. Call UN87H2 1,75 240,00 USD 5,70 17.03.2027
DAX® Call UG9YYS 9,62 25400,00 Punkte 15,30 18.12.2026
Nasdaq-100® Call UR30FV 27,40 30000,00 Punkte 6,27 18.06.2027
Walmart Inc. Put UN6EBW 0,42 100,00 USD 6,88 17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UR2KHZ 2,34 24556,175496 Punkte 30 Open End
DAX® Long HD6QGB 10,43 21169,404753 Punkte 6 Open End
Dow Jones Industrial Long HD2RS8 5,77 44940,634013 Punkte 8 Open End
Novo Nordisk A/S Long UG8MLU 2,18 25,546773 USD 3 Open End
Micron Technology Inc. Long UN7ZT0 2,19 852,266628 USD 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Bauarbeiten an einer Stromtrasse.
Rüstungsbranche
Renk verliert über vier Prozent – Größter MDax-Verlierergestern, 09:07 Uhr · dpa-AFX
Renk verliert über vier Prozent – Größter MDax-Verlierer
Dax Vorbörse 30.09.2026
Leitindex im Plus erwartet – Gewinne bei Chipaktienheute, 06:07 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Börse am Morgen 29.09.2026
Dax im Plus - Leitindex trotzt schwachem Umfeldgestern, 07:52 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 29.09.2026
Dax kommt minimal voran - Anleihezinsen belasten weitergestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax kommt minimal voran - Anleihezinsen belasten weiter
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
Alle Plus-Analysen