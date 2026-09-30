Großaktionär platziert Aktien von Asta Energy mit Abschlag

OED (dpa-AFX) - Der Großaktionär Michael Tojner hat beim österreichischen Kupferspezialisten Asta Energy seinen Anteil reduziert und damit Kasse gemacht. Über seine Holding ETV Montana Tech verkaufte Tojner eine halbe Million Aktien und damit 3,5 Prozent des Grundkapitals für 60 Euro das Stück, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Oed mitteilte. Der Abschlag zum Xetra-Schlusskurs am Vorabend betrug damit 6,5 Prozent. Die Aktie notierte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt bei 60,90 Euro und damit gut 5 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Mit dem Erlös will die ETV Montana Tech teilweise vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Montana Aerospace erfüllen. Die Aktien wurden bei internationalen institutionellen Investoren untergebracht. ETV Montana Tech und Makra GmbH hielten gemeinsam weiter die Mehrheit an Asta Energy mit einem Anteil von rund 51,2 Prozent, hieß es. Der Streubesitz habe sich auf rund 42,9 Prozent erhöht./men/nas