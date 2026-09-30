Handelsstreit zwischen EU und China droht zu eskalieren

Peking, ⁠30. Sep (Reuters) - China hat der Europäischen Union für den Fall von Handelsbeschränkungen mit einer "entschlossenen Reaktion" zum Schutz seiner Industrien gedroht. ‌Hintergrund ist ein Medienbericht, demzufolge Deutschland und Frankreich auf ein neues Instrument gegen unfairen ⁠Handel ⁠drängen, um gegen China auf dem EU-Markt vorzugehen. Das Vorhaben sei eine "typisch protektionistische und unilaterale Maßnahme" und werde die Stabilität des Handels zwischen China und ‌der EU stören, teilte ‌das Handelsministerium in Peking am späten Dienstagabend mit. Die staatsnahe Zeitung "Global Times" berichtete am ⁠Mittwoch unter Berufung auf einen ungenannten Beobachter, ‌China könne mit ⁠einem "starken politischen Instrumentarium" reagieren. Dazu gehörten Untersuchungen zur Antidiskriminierung und Sicherheitsüberprüfungen von Industrie- und Lieferketten. Die Zeitung bezog ‌sich dabei ⁠auf einen Bericht, demzufolge Deutschland ⁠und Frankreich die EU-Kommission auffordern wollen, die Entwicklung eines Instruments zu beschleunigen, das der Section 301 der USA zu unlauteren Handelspraktiken ähnelt.

(Bericht von Liz Lee und Shanghai newsroom. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)