Konjunkturdaten

Inflation steigt erstmals seit Ende 2023 über drei Prozent

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: zimmytws/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Hohe Energiepreise haben die Teuerung in Deutschland erstmals seit Ende 2023 über die Marke von drei Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise lagen im September um 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,9 Prozent Inflation im August, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 30.09.2026
Leitindex im Plus erwartet – Gewinne bei Chipaktienheute, 06:07 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Börse am Morgen 30.09.2026
Dax hält vorbörsliche Gewinne – Ionos-Kurs schwachheute, 08:05 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Tagesrückblick 29.09.2026
Dax kommt minimal voran - Anleihezinsen belasten weitergestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax kommt minimal voran - Anleihezinsen belasten weiter
Plus
Laut Medienbericht
Unicredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmengestern, 13:30 Uhr · Reuters
Unicredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesheute, 11:45 Uhr · onvista
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
Plus
Kosten bei der Geldanlage
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen