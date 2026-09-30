Inflation treibt: Gold und Öl vor weiterem Anstieg? | Börse Stuttgart | BNP Paribas

Der Ölpreis auf dem Weg zu 150 Dollar und Gold in der Konsolidierung? Steht den Rohstoffmärkten der nächste Schock bevor? Kemal Bagci (BNP Paribas) analysiert im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die Ursachen für den Preissprung bei Gold sowie die kritische Lage am Ölmarkt. Erfahre, wie US-Schulden, Zinsen und Geopolitik die Kurse treiben.



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► Darum geht's im Video:

Der Rohstoffmarkt zeigt historisch ungewöhnliche Muster: Trotz steigender Zinsen und einer US-Staatsverschuldung von über 40 Billionen Dollar sucht das Kapital den sicheren Hafen in Gold. Analysten erwarten, dass sich die klassische inverse Korrelation dreht und Gold gemeinsam mit den Zinsen weiter steigt. Gleichzeitig spitzt sich die Lage beim Rohöl weiter zu: Wegen geopolitischer Blockaden an der Straße von Hormus und sinkender Lagerbestände droht im Worst-Case-Szenario ein Ölpreis von bis zu 150 US-Dollar pro Barrel Brent. Zudem erklärt Kemal Bagci den Preisunterschied zwischen Brent und WTI und gibt eine Prognose für die kommende Berichtssaison am Aktienmarkt.



Timestamps:

00:00 ► Preissprung bei Gold & Öl

00:35 ► US-Schulden & FED-Zinspolitik

02:40 ► Warum Gold trotz Zinsen steigt

04:06 ► So handeln Privatanleger Gold

04:47 ► Ölmarkt: Geopolitik & Hormus-Krise

06:45 ► Droht ein Ölpreis von 150 Dollar?

08:38 ► Brent vs. WTI: Unterschied erklärt

10:53 ► Handelsklima & Ausblick Aktienmarkt



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🕐 Das Video wurde am 30.09.2026 um 16:15 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Micron Technology

WKN: 869020 | ISIN: US5951121038

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