Inflationsrisiken dämpfen KI-Optimismus

KI-Hoffnung lässt Tech-Aktien steigen

Hohe Renditen und Irankrieg belasten

Heute Inflationsdaten im Fokus

Am Dienstag war die Stimmung der Marktteilnehmer dies- und jenseits des Atlantiks durchwachsen. Für positive Stimmung sorgten neue Hoffnungen aus dem KI-Sektor als Reaktion auf Anthropics ambitioniertes Emissionsprojekt. Der KI-Entwickler strebt im Rahmen des Börsengangs eine Marktkapitalisierung von mehr als zwei Billionen Dollar an. Die Wachstumsaussichten befeuerten die Spekulationen hinsichtlich einer langfristig hohen Nachfrage nach KI-Chips. Infolgedessen haussierten besonders Tech-Aktien.Auf der anderen Seite dämpften die anhaltend hohen Anleiherenditen, der Krieg im Nahen Osten und die damit verbundenen Inflationsrisiken die KI-Euphorie. Die Marktteilnehmer scheinen zusehends Zweifel zu hegen, ob die steigenden Wachstumserwartungen noch imstande sind, das schwierige Umfeld aus steigenden Zinsen und Ölpreisen zu kaschieren. In der Breite zeigte sich am Ende des Handelstages ein gemischtes Bild. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,1 %, während der Euro Stoxx 50 0,3 % höher schloss. Der S&P 500 verbuchte hingegen einen Verlust in Höhe von 0,17 %.Am heutigen Mittwoch stehen viele wichtige Veröffentlichungen auf der Agenda, insbesondere auf der Makro-Ebene. Hierzulande richtet sich der Blick zunächst auf die vorläufigen Verbraucherpreise für September. Wir prognostizieren einen Anstieg der Inflationsrate auf 3,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat, nach 2,9 % im August. Damit dürfte sich der Preisdruck zuletzt wieder merklich verstärkt haben. Am Nachmittag verlagert sich der Fokus auf die Veröffentlichungen jenseits des Atlantiks. Den Auftakt bildet der ADP-Beschäftigungsbericht. Für September rechnen wir mit einem Aufbau von 65.000 Stellen, nachdem im Vormonat lediglich 38.000 neue Stellen gemeldet worden waren. Von besonderem Interesse ist zudem die PCE-Kernrate, das wichtigste Inflationsmaß für die US-Notenbank. Wir prognostizieren für August eine Rate von 3,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat, nach zuvor 3,3 %. Darüber hinaus werden die persönlichen Einkommen und Ausgaben der US-Haushalte veröffentlicht. Hier erwarten wir gegenüber dem Vormonat Zuwächse um 0,6 % beziehungsweise 0,8 %. Am frühen Abend steht schließlich noch eine Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel auf dem Programm, die weitere Impulse hinsichtlich des geldpolitischen Pfades geben dürfte.