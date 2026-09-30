Insider: Regierung beschließt Pflegereform im Kabinett
Reuters · Uhr
Berlin, 30. Sep (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition hat Regierungskreisen zufolge im Kabinett einen Gesetzentwurf zur Pflegereform beschlossen. Die Details waren zunächst nicht bekannt.
(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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