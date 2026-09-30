Insider: Regierung beschließt Pflegereform im Kabinett

Berlin, ⁠30. Sep (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition ‌hat Regierungskreisen zufolge im ⁠Kabinett ⁠einen Gesetzentwurf zur Pflegereform beschlossen. Die ‌Details waren ‌zunächst nicht bekannt.

(Bericht ⁠von Andreas ‌Rinke, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ‌wenden ⁠Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) ⁠oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)