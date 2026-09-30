IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Stammzellen sind endlich ein Geschäft. Warum hinkt Europa hinterher?

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Stammzellen sind endlich ein Geschäft. Warum hinkt Europa hinterher?

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Über weite Strecken der vergangenen zwei Jahrzehnte bewegte sich die Stammzellmedizin in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichen Verheißungen und wirtschaftlicher Ernüchterung. Forschende sprachen von regenerativen Therapien, die entzündliche und degenerative Erkrankungen grundlegend verändern könnten. Anleger hingegen mussten wiederholte klinische Rückschläge, regulatorische Verzögerungen und enttäuschte Erwartungen verkraften. Kaum ein Bereich der Biotechnologie weckte mehr Begeisterung - oder mehr Skepsis.

Dieses Bild beginnt sich zu verändern. Die überzeugendsten Belege finden sich längst nicht mehr nur in Laboren oder auf wissenschaftlichen Kongressen. Zelltherapien erzielen zunehmend nennenswerte Umsätze, während einige der ambitionierteren Programme der Branche die späten Phasen der klinischen Prüfung erreicht haben - und zwar bei Erkrankungen, die Millionen statt Tausende von Menschen betreffen.

Diese Kombination ist von Bedeutung. Seit Jahren versucht die regenerative Medizin zu beweisen, dass sie nicht nur ein Teilgebiet der experimentellen Forschung sein kann, sondern eine skalierbare pharmazeutische Industrie. Nun könnte sie sich dieser Schwelle tatsächlich nähern.

Für Europa stellt sich dabei eine unbequeme Frage: Ist der Kontinent dafür aufgestellt, an dieser Entwicklung teilzuhaben?

Europa zählt weiterhin zu den weltweit wichtigsten Zentren für Zellbiologie, Immunologie und neuartige Arzneimittel. Europäische Universitäten und Forschungsinstitute haben einen Teil der wissenschaftlichen Grundlagen moderner Zelltherapien geschaffen. Auch die Europäische Arzneimittel-Agentur gehörte zu den Vorreitern bei der Entwicklung eines regulatorischen Rahmens für Arzneimittel für neuartige Therapien.

Doch wissenschaftliche Führungsstärke hat sich nicht durchgängig in wirtschaftliche Führungsstärke übersetzt.

Die Vereinigten Staaten haben ein Ökosystem aufgebaut, in dem Biotechnologieunternehmen den ungewöhnlich langen Weg von der Entdeckung bis zur kommerziellen Größenordnung bewältigen können. Tiefe Kapitalmärkte, spezialisierte Healthcare-Investoren, große universitätsmedizinische Zentren und regulatorische Instrumente wie die von der Food and Drug Administration vergebene RMAT-Einstufung (Regenerative Medicine Advanced Therapy) schaffen einen vergleichsweise integrierten Weg von der klinischen Entwicklung bis zur Markteinführung.

Europa ist am Anfang dieses Prozesses häufig stark, hat jedoch gegen Ende oft Schwierigkeiten.

Die regulatorische Zulassung ist nur eine Hürde. Ein auf europäischer Ebene zugelassenes Arzneimittel muss anschließend noch die nationalen Systeme für Preisbildung, Erstattung und Beschaffung durchlaufen. Bei teuren und operativ anspruchsvollen Behandlungen können diese Unterschiede entscheidend sein. Zelltherapien erfordern spezialisierte Herstellungsverfahren, eine strenge Qualitätskontrolle, eine lückenlose Ultratiefkühlkette und klinische Fachkompetenz. Entwickler benötigen daher über Jahre hinweg beträchtliches Kapital, bevor sie wissen können, ob eine Therapie nachhaltige Umsätze erzielen wird.

Die Folge ist ein bekanntes europäisches Problem: Auf dem Kontinent gemachte Entdeckungen werden häufig andernorts finanziert, skaliert oder kommerzialisiert. Europa läuft Gefahr, zum Lieferanten biomedizinischen geistigen Eigentums zu werden und die daraus entstehenden Arzneimittel später zu erheblich höheren Kosten zu importieren.

Vor diesem Hintergrund bietet Mesoblast ein aufschlussreiches Fallbeispiel dafür, wie sich der Sektor entwickelt.

Das in Australien gegründete und in Australien sowie den Vereinigten Staaten börsennotierte Biotechnologieunternehmen entwickelt seit mehr als zwei Jahrzehnten allogene Arzneimittel auf Basis mesenchymaler Stromazellen (MSC). Seine Geschichte weist viele der Schwierigkeiten auf, die mit der Arzneimittelentwicklung und insbesondere mit der regenerativen Medizin verbunden sind: lange Entwicklungszeiten, regulatorische Unsicherheit, Skepsis der Anleger und die Herausforderung, lebende biologische Produkte so konsistent herzustellen, dass sie die Anforderungen der Behörden erfüllen.

Dennoch hat das Unternehmen eine wichtige wirtschaftliche Schwelle überschritten. Ryoncil®, eine Behandlung für Kinder mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung, wurde als erste Therapie auf Basis mesenchymaler Stromazellen von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Mesoblast meldete für das im Juni 2026 beendete Quartal einen Nettoumsatz von 36 Millionen US-Dollar mit Ryoncil und für das erste vollständige Jahr am Markt einen Umsatz von 115 Millionen US-Dollar.

Der kommerzielle Erfolg bei einer seltenen pädiatrischen Erkrankung belegt für sich genommen noch nicht, dass Stammzelltherapien auch in wesentlich größeren medizinischen Märkten bestehen können. Das jüngste klinische Programm von Mesoblast könnte daher noch größere Tragweite haben.

Im August schloss das Unternehmen die Behandlung der Patienten in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie mit rexlemestrocel-L gegen chronische Kreuzschmerzen infolge einer entzündlich-degenerativen Bandscheibenerkrankung ab. Insgesamt wurden 350 Patienten randomisiert und erhielten entweder eine einmalige Injektion der Zelltherapie in die betroffene Bandscheibe oder eine Scheinbehandlung. Die ursprünglich vorgesehene Zahl von 300 Teilnehmern wurde erhöht, nachdem die Prüfärzte zusätzliche Patienten aufnehmen wollten.

Die Studie soll klären, ob eine einmalige Injektion nach zwölf Monaten eine anhaltende Schmerzlinderung bewirken kann. Zu den sekundären Zielgrößen gehören die körperliche Funktionsfähigkeit, die Lebensqualität und die Frage, ob Patienten Schmerzmittel - einschließlich Opioiden - absetzen können. Erste Ergebnisse werden für Mitte 2027 erwartet.

Das ist ein grundlegend anderes Vorhaben als die Behandlung einer seltenen Erkrankung im Kindesalter. Chronische Kreuzschmerzen betreffen Millionen von Menschen und zählen zu den häufigsten Ursachen für Beeinträchtigungen in der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Könnte eine Zelltherapie nach einmaliger Verabreichung eine anhaltende Besserung bewirken, könnten die wirtschaftlichen Folgen weit über den Arzneimittelmarkt hinausreichen - bis hin zu Gesundheitsausgaben, Opioidkonsum und Erwerbsbeteiligung.

Entscheidend ist jedoch der Vorbehalt: Dies ist bislang nur eine Möglichkeit.

Der Abschluss der Patientenbehandlung ist ein Meilenstein der klinischen Entwicklung, aber kein Wirksamkeitsnachweis. Die Studie bleibt verblindet, der primäre Endpunkt wurde noch nicht ausgewertet, und die Geschichte der Biotechnologie mahnt eindringlich davor, Ergebnisse aus früheren Studien fortzuschreiben. Mesoblast zufolge wurde der Schmerz-Endpunkt nach zwölf Monaten im vorherigen Phase-III-Programm erreicht. Die Bestätigung in der laufenden zulassungsrelevanten Studie wird jedoch entscheidend sein. Das Management schätzt den insgesamt adressierbaren Markt für diese Indikation auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl sollte als das verstanden werden, was sie ist: eine kommerzielle Schätzung, die von der regulatorischen Zulassung, der Kostenerstattung, der Akzeptanz durch Ärzte und letztlich von klinischen Ergebnissen abhängt, die noch nicht vorliegen.

Gerade deshalb ist das Programm für die breitere Debatte über regenerative Medizin relevant. Der Sektor bewegt sich von seltenen, hoch spezialisierten Indikationen hin zu chronischen Erkrankungen, die große und alternde Bevölkerungsgruppen betreffen. Das vergrößert die potenzielle Chance, erhöht aber zugleich die Anforderungen an Evidenz und Wirtschaftlichkeit.

Für Europa ist der Zeitpunkt bedeutsam. Erkrankungen des unteren Rückens belasten die Gesundheitssysteme und Arbeitgeber bereits erheblich, während alternde Bevölkerungen die Verbreitung degenerativer Erkrankungen weiter erhöhen werden. Ähnliche Belastungen bestehen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und weiteren Indikationen, auf die sich Entwickler von Zelltherapien inzwischen konzentrieren.

Brüssel beschreibt Pharmazeutika und Biotechnologie zunehmend in der Sprache strategischer Autonomie. Die Reform des EU-Arzneimittelrechts, die Bemühungen um eine Vertiefung der Kapitalmärkte und die breitere Debatte über Europas Wettbewerbsfähigkeit spiegeln dieselbe Sorge wider: Forschung von Weltrang besitzt nur begrenzten strategischen Wert, wenn die Unternehmen, die sie industrialisieren können, anderswohin abwandern.

Bei neuartigen Therapien tritt diese Schwäche besonders deutlich zutage. Europa muss das amerikanische Modell nicht vollständig kopieren. Seine öffentlich finanzierten Gesundheitssysteme verlangen zu Recht überzeugende Nachweise für einen klinischen Nutzen und ein angemessenes Verhältnis von Kosten und Nutzen. Wenn Therapien mit deutlich höheren Anfangskosten Operationen, Krankenhausaufenthalte oder jahrelange Dauermedikation verringern können, könnten sich die europäischen Erstattungssysteme langfristig sogar als gut geeignet erweisen, ihren umfassenderen wirtschaftlichen Wert zu beurteilen.

Die Schwierigkeit besteht darin, sicherzustellen, dass europäische Unternehmen über genügend Kapital und regulatorische Planungssicherheit verfügen, um diesen Punkt zu erreichen.

In den kommenden Jahren dürfte die regenerative Medizin vor einer noch anspruchsvolleren Bewährungsprobe stehen als jener wissenschaftlichen, die ihre ersten Jahrzehnte prägte. Unternehmen müssen nicht nur die Wirksamkeit und Sicherheit von Zelltherapien bei bestimmten Erkrankungen nachweisen. Sie müssen auch zeigen, dass sie diese zuverlässig herstellen, eine Kostenerstattung erreichen und Behandlungsergebnisse erzielen können, die ihre Kosten überzeugend rechtfertigen.

Mit einem zugelassenen kommerziellen Produkt und einem Phase-III-Programm für einen großen Markt ist Mesoblast auf diesem Weg einen Schritt weitergekommen. Die Ergebnisse der Studie zu Kreuzschmerzen im Jahr 2027 werden mit darüber entscheiden, ob dem Sektor der Sprung von spezialisierten Zelltherapien zur Behandlung weitverbreiteter chronischer Erkrankungen gelingt. Ein Misserfolg würde langjährige Zweifel verstärken. Ein Erfolg hingegen würde Gesundheitssysteme - und insbesondere die europäischen politischen Entscheidungsträger - dazu zwingen, sich sehr viel intensiver damit auseinanderzusetzen, wo die nächste Generation biologischer Arzneimittel entwickelt und hergestellt werden soll.

Jahrzehntelang wurde die Stammzellmedizin vor allem darüber definiert, was sie in Zukunft erreichen könnte. Umsätze machen nun einen Teil dieser Zukunft greifbar, während klinische Studien in späten Entwicklungsphasen prüfen, ob ihre Reichweite noch deutlich größer werden kann.

Die Frage für Europa verändert sich damit. Es geht nicht mehr nur darum, ob die regenerative Medizin zu einem Geschäft wird. Entscheidend ist vielmehr, ob Europa einen ausreichend großen Teil dieses Geschäfts selbst aufbauen will - oder erneut die wissenschaftlichen Grundlagen liefert, während andere die wirtschaftliche Wertschöpfung übernehmen.

Quellen

https://investorsmedia.mesoblast.com/

https://www.afr.com/companies/healthcare-and-fitness/how-mesoblast-s-founder-proved-the-shorters-wrong-20250305-p5lgzp

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/regenerative-medicine-advanced-therapy-designation

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