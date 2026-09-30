IRW-News: Solutiance AG: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
IRW-PRESS: Solutiance AG: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Potsdam (IRW-Press/30.09.2026) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name Jonas Enderlein
2 Grund der Meldung
a) Position/Status Vorstand
b) Erstmeldung
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name Solutiance AG
b) LEI 3912009842SF5DLCOK71
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie
Kennung DE000A32VN59
b) Art des Geschäfts Kauf
c) Preis(e) Volumen
1,25 EUR 50.000,00 EUR
d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen
1,25 EUR 50.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts 30.09.2026 UTC+2
f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
Aussender: Solutiance AG
Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 331 867193 00
E-Mail: investor-relations@solutiance.com
Website: www.solutiance.com
ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)
Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX
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