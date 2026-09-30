IRW-News: Solutiance AG: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

IRW-PRESS: Solutiance AG: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Potsdam (IRW-Press/30.09.2026) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name Jonas Enderlein

2 Grund der Meldung

a) Position/Status Vorstand

b) Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name Solutiance AG

b) LEI 3912009842SF5DLCOK71

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung DE000A32VN59

b) Art des Geschäfts Kauf

c) Preis(e) Volumen

1,25 EUR 50.000,00 EUR

d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

1,25 EUR 50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts 30.09.2026 UTC+2

f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

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