Berlin, ⁠30. Sep (Reuters) - Die Bundesregierung hat die geplante Reform der mit hohen Defiziten kämpfenden Pflegeversicherung auf den Weg ‌gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch den entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten ⁠Linnemann (CDU), ⁠wie die Regierung in Berlin mitteilte. Zuvor war über den Entwurf nach Änderungsforderungen der SPD tagelang in Spitzenrunden der Koalition intensiv gerungen ‌worden. Details waren zunächst ‌nicht offiziell bekannt.

Ein Insider sagte, das Kabinett habe ein Stabilisierungspaket für die ⁠Pflege angenommen. Nächste Woche solle dann ‌beschlossen werden, eine ⁠Expertenkommission einzurichten, um schnell Strukturveränderungen zu erreichen. Vor allem die SPD hatte zuletzt geklagt, sie ‌wolle mehr ⁠als nur Einsparungen im ⁠System. Linnemann will die Details des Gesetzes zur Neuordnung der Pflegeversicherung am Mittag vor der Presse erläutern.

(Bericht von Andreas Rinke und Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)