Koalition bringt Pflegereform ins Kabinett

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die geplante Pflegereform nach langem Ringen von Union und SPD heute im Bundeskabinett beraten. Das Kabinett befasse sich unter anderem mit dem Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums zur Neuordnung der Pflegeversicherung, teilte das Bundespresseamt in Berlin mit./bw/DP/mis

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