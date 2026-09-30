Kranhersteller Palfinger entkonsolidiert Russland-Geschäft

Wien, ⁠30. Sep (Reuters) - Der österreichische Kranhersteller Palfinger leitet die rechtliche Trennung von seinem Russland-Geschäft ein und nimmt dafür ‌hohe Belastungen in Kauf. Die russischen Einheiten werden künftig nicht mehr in ⁠den ⁠Konzernabschluss einbezogen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Infolgedessen werde im abgelaufenen dritten Quartal eine Wertberichtigung auf Vermögenswerte in Russland von rund ‌135 Millionen Euro vorgenommen.

Zudem ‌werde das Konzernergebnis in den kommenden Quartalen durch Währungsumrechnungseffekte mit weiteren rund ⁠45 Millionen Euro belastet. Für die ‌ersten drei Quartale ⁠2026 erwartet der Vorstand nun ein operatives Ergebnis (Ebit) von rund 120 Millionen Euro, nach 130,7 ‌Millionen Euro ⁠im Vorjahreszeitraum. Seit dem ⁠russischen Angriff auf die Ukraine haben sich zahlreiche westliche Firmen aus Russland zurückgezogen oder ihr Geschäft dort rechtlich abgetrennt.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)