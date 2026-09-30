Kreise: Deutschlandticket kostet ab Januar 66,80 Euro

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutschlandticket kostet ab Januar 66,80 Euro und damit 3,80 Euro mehr als bisher. Das hat der für die Preisgestaltung zuständige Koordinierungsrat auf einer heutigen Sitzung entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr./maa/DP/jha

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