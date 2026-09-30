Kreise: Regierungskreise: Kabinett beschließt Pflegereform

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat nach langem Ringen von Union und SPD grünes Licht für die geplante Pflegereform gegeben. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) zur Neuordnung der Pflegeversicherung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr./bw/DP/jha

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