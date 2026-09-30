Kreise: Regierungskreise: Kabinett beschließt Pflegereform
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat nach langem Ringen von Union und SPD grünes Licht für die geplante Pflegereform gegeben. Das Kabinett beschloss den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) zur Neuordnung der Pflegeversicherung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr./bw/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern, 14:52 Uhr · onvista
PlusComeback erneuerbarer Energien
"Das Wichtigste ist, zu sich selbst ehrlich zu sein"gestern, 07:00 Uhr · onvista
PlusKosten bei der Geldanlage
Wie der KI-Boom auf die Biotech-Branche überschwappen könnte26. Sept. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße