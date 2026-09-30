Länderdaten signalisieren steigende Inflation - NRW mit höchstem Wert seit 2023

Berlin, 30. ⁠Sep (Reuters) - Die Inflation in Deutschland ist im September wegen höherer Spritpreise voraussichtlich kräftig gestiegen. Darauf deuten am Mittwoch veröffentlichte Daten aus den Bundesländern hin. Im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen etwa wurde mit 3,3 Prozent der stärkste Preisauftrieb seit Ende ‌2023 ermittelt, wie das Statistische Landesamt mitteilte. In Bayern (3,2 Prozent) und Niedersachsen (3,3 Prozent) stieg die Inflationsrate ebenfalls über die Drei-Prozent-Marke, während sie in Baden-Württemberg ⁠mit 2,9 ⁠Prozent knapp darunter blieb.

Das Statistische Bundesamt will am Nachmittag (14.00 Uhr) eine Schätzung zur bundesweiten Entwicklung der Verbraucherpreise abgeben. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 3,1 Prozent, von 2,9 Prozent im August.

Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten hat die Ölpreise zeitweise ‌deutlich über die Marke von 100 Dollar je ‌Fass klettern lassen. Das bekamen die deutschen Autofahrer an den Zapfsäulen zu spüren: Dem Autoklub ADAC zufolge mussten im September mehrfach Rekordpreise für Diesel und Benzin ⁠bezahlt werden. In NRW etwa mussten die Verbraucher für Diesel im September 48,7 ‌Prozent mehr bezahlen als ein Jahr ⁠zuvor. Für Benzin lag der Aufschlag bei 33,8 Prozent. Heizöl verteuerte sich sogar um 49,9 Prozent.

Der teure Sprit hat die Bundesregierung aktiv werden lassen. Ab 1. Oktober bis zum Jahresende gilt ein ‌neuer Tankrabatt, der schon im Mai ⁠und Juni zum Tragen kam. "In den ⁠kommenden drei Monaten werden die Inflationsraten durch den erneuten Tankrabatt gedämpft", betonten die Ökonomen der Landesbank Helaba. Dieser werde die Kraftstoffpreise um bis zu 17 Cent je Liter drücken.

Da die Inflation auch in der Euro-Zone insgesamt steigen dürfte, rechnen Volkswirte mit weiteren Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Diese hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits zweimal heraufgesetzt - von 2,00 auf 2,50 Prozent. Die Experten von Deutsche Bank Research rechnen für ⁠Dezember mit der nächsten Anhebung auf dann 2,75 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)