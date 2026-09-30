Laser-Spezialist LPKF erwartet Verlust - Aufträge verzögern sich

München, ⁠30. Sep (Reuters) - Der niedersächsische Lasersystem-Hersteller LPKF erwartet im laufenden Jahr operativ rote Zahlen. Ein größerer Solar-Auftrag habe sich verzögert und werde in diesem ‌Jahr nicht mehr zu Buche schlagen. Auch Bestellungen in dem mit großen Hoffnungen gestarteten Segment "Advanced ⁠Packaging" für ⁠die Halbleiterindustrie dürften erst im nächsten Jahr eintreffen, räumte LPKF Laser & Electronics am Mittwoch in Garbsen bei Hannover ein. Advanced Packaging bleibe aber "zentraler Baustein für die zukünftige Wertsteigerung", ‌hieß es in der Mitteilung.

Wegen ‌der Verzögerungen erwartet LPKF nun einen noch stärkeren Umsatzrückgang auf 93 bis 100 (2025: 115,3) Millionen Euro. ⁠Bisher hatte der Vorstand mit 105 bis 120 ‌Millionen Euro gerechnet. Die ⁠um die Kosten für das laufende Sparprogramm bereinigte Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) werde zwischen minus 7,0 und minus 2,5 ‌Prozent liegen. Bisher ⁠hatte LPKF auf eine bereinigte ⁠Ebit-Marge von minus drei bis plus 4,5 Prozent gehofft. Das Sparprogramm koste weitere drei bis vier Prozent Marge. Die im Kleinwerteindex SDax notierte LPKF-Aktie brach um knapp acht Prozent auf 14,50 Euro ein.

Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).