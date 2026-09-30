Dax Vorbörse 30.09.2026

Leitindex im Plus erwartet – Gewinne bei Chipaktien

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Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag winkt dem Dax ein starker Start. Eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 25.515 Punkten, knapp ein halbes Prozent höher als der Vortages-Schlusskurs.

Damit nähert sich der Dax wieder seinem Vortageshoch bei 25.617 Punkten. Im Bereich seiner 21-Tage-Linie hatte er tags zuvor wieder abgedreht.

In Asien prägten vor allem Kursgewinne im Halbleitersektor das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte neue Bundesvorschriften zur KI abgelehnt, nachdem er sich im Weißen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren.

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Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitierengestern · 14:52 Uhr · onvista
Bauarbeiten an einer Stromtrasse.

Auch Konjunkturdaten aus China trugen zur recht guten Stimmung bei. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe war im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Politisch warnte das Riesenreich die Europäische Union (EU) derweil im Handelsstreit vor Konsequenzen, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Maßnahmen durchsetzen.

Auf der Negativseite bleiben für die Anleger die Ölpreise - die tags zuvor auf hohem Niveau allerdings ein gutes Stück gesunken waren - und Anleiherenditen. Umso wichtiger werden am Nachmittag die US-PCE-Inflationsdaten für den Monat August. Sie sind ein wichtiges Teuerungsmaß mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed.

US-Börsen mit durchwachsenem Tag

Nach dem trüben Wochenauftakt haben Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Vor dem Arbeitsmarkt-Bericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg bewegten sich die wichtigsten Indizes nur wenig.

Ein Rückgang der Ölpreise trug kaum dazu bei, die Befürchtungen der Anleger zu zerstreuen, dass die nach wie vor hohen Energiekosten die Inflation anheizen und die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Diese Sorgen ließen die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2002 steigen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.350-0,26 Prozent
S&P 5007.671-0,17 Prozent
Nasdaq 10030.339+0,21 Prozent

Der Dow sank um 0,3 Prozent auf 51.350 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 7.671 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 30.339 Punkte aufwärts.

Asiatische Börsen am Morgen mit Gewinnen

Ein Rückgang der Ölpreise - wenngleich auf hohem Niveau - hat die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend angetrieben. Hinzu kamen Konjunkturdaten aus China, wo der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen war.

In Japan stieg der Nikkei 225 im späten Handel um rund zwei Prozent. In China notierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt moderat im Plus, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kaum von der Stelle kam. Verluste gab es indes in Südkorea.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.829+2,06 Prozent
Hang Seng24.582+0,24 Prozent
CSI 3004.367+0,50 Prozent
Kospi6.820+0,09 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future119,38+0,13 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,62-0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,23-0,02 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1330-0,10 Prozent
Dollar in Yen157,15-0,08 Prozent
Euro in Yen178,07-0,19 Prozent

Ölmärkte gestern im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Prozent)
Brent103,13+0,54 Prozent
WTI89,45+0,07 Prozent

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 310 (300) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 74 (73) EUR - 'MARKET-PERFORM'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 90 (81) EUR - 'SELL'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 30.09.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 38 (39) EUR - 'NEUTRAL'

JP MORGAN NIMMT DEUTSCHE BÖRSE MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 345 EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT COMMERZBANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 42 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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