LPKF: Die gesenkte Prognose belastet die Aktie deutlich

Was bewegt die Aktie?

LPKF erwartet für 2026 jetzt einen Umsatz von 93 bis 100 Millionen Euro. Bislang lag die Prognose bei 105 bis 120 Millionen Euro. Selbst das obere Ende der neuen Spanne liegt damit unter dem bisherigen Mindestwert. Auf die Senkung reagiert die Aktie im Tagesverlauf mit einem Minus von mehr als sechs Prozent.

Auch beim Ergebnis fällt der Ausblick schwächer aus. LPKF rechnet nun mit einer bereinigten Ebitmarge zwischen minus sieben und minus 2,5 Prozent. Diese Kennzahl setzt das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ins Verhältnis zum Umsatz. Die bisherige Prognose reichte von minus drei bis plus 4,5 Prozent und ließ damit auch ein positives Ergebnis zu.

Ein wichtiger Solarauftrag wird voraussichtlich erst nach 2026 zum Umsatz beitragen. Damit verschiebt sich ein Teil des erwarteten Geschäfts über das laufende Jahr hinaus. Zugleich läuft das Geschäft im Bereich Advanced Packaging schwächer als geplant. Beide Entwicklungen stehen hinter der niedrigeren Umsatzprognose und dem verschlechterten Ausblick auf die Marge.

Der Kurs schwankt deutlich: Nach einem kurzen Anstieg fällt die Aktie, begleitet von hohem Handelsvolumen. Für die weitere Einordnung zählt nun, ob die Aktie trotz der gesenkten Prognose über ihre jüngsten Zwischenhochs steigen kann. Bis dahin prägen die niedrigeren Umsatzerwartungen und die Aussicht auf eine negative bereinigte Ebitmarge das Bild.

Charttechnik

Die Aktie befindet sich seit Monaten in einer Abwärtsbewegung. Ein Anstieg über die jüngsten Zwischenhochs wäre ein Hinweis auf eine mögliche Trendwende. Konkrete Kursmarken lassen sich dafür aus dem bisherigen Verlauf nicht ableiten.

Martins Einschätzung

Wenn die Aktie trotz der Prognosesenkung über die jüngsten Zwischenhochs steigt, könnte die Abwärtsbewegung beendet sein. Dann würde die Aktie wieder interessanter. Der heutige Kursrückgang zeigt zunächst, dass Anleger den schwächeren Ausblick deutlich bewerten.