Mineralölwirtschaft: Geben Tankrabatt ab Mitternacht weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) erwartet am Donnerstag gleich nach Mitternacht eine vollständige Weitergabe des Tankrabatts. "Die neuerliche Senkung von Energie- und Mehrwertsteuer wird ab 1. Oktober um Mitternacht ohne Einschränkungen und Aufschläge weitergegeben - wie schon im Mai und Juni", sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Christian Küchen. Dies sei eine Folge des intensiven Wettbewerbs von 14.000 Tankstellen in Deutschland.

"Untersuchungen, die etwas anderes behaupten, berücksichtigen zumeist nicht, dass sich neben den Steuersätzen andere Kostenfaktoren häufig ändern, die für die Preisbildung an Tankstellen ebenso relevant sind", betont Küchen. Es gibt aber auch andere Stimmen zu diesem Thema: Beim Tankrabatt im Mai und Juni waren unter anderem das Ifo-Institut, die Monopolkommission und auch das Bundeskartellamt zum Schluss gekommen, dass der Rabatt weitgehend, aber nicht zu 100 Prozent weitergegeben wurde. Der en2x hat dem stets widersprochen.

Der Tankrabatt - eine Steuersenkung um 16,7 Cent pro Liter - startet am 1. Oktober zwar ab Mitternacht, er gilt aber nur für Kraftstoffe, die ab dann Raffinerien und Tanklager verlassen. Bis alle Tankstellen mit verbilligtem Sprit versorgt sind, kann es einige Zeit dauern. Beim letzten Tankrabatt im Mai war der Preis dennoch bereits in der ersten Nacht bei den meisten Tankstellen deutlich gefallen./ruc/DP/mis