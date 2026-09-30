MongoDB: Prognose und Rückkäufe sprechen für eine Erholung

Was bewegt die Aktie?

Der Wechsel an der Unternehmensspitze hat die MongoDB-Aktie stark belastet. Der bisherige Vorstandschef wechselt zu Meta und soll dort einen neuen Unternehmensbereich leiten. Im Zuge der Nachricht fiel die Aktie innerhalb eines Handelstages von mehr als 400 auf 300 Dollar. Vom Tagestief machte sie bis zum Handelsschluss einen Teil des Verlusts wett.

Anschließend stabilisierte sich der Kurs etwas. Entscheidend ist nun, was der Führungswechsel für die Geschäfte bedeutet. MongoDB hat seine Prognose bestätigt und hält damit an den bisherigen Erwartungen für die nächste Zeit fest. Das ist nach dem deutlichen Kursrückgang ein wichtiges Signal für die Bewertung der Aktie.

Hinzu kommt eine Entscheidung über den Einsatz von Kapital: MongoDB hat sein Aktienrückkaufprogramm verdoppelt und um eine Milliarde Dollar erhöht. Das größere Programm zeigt, dass das Unternehmen an seinen bisherigen Plänen festhält. Zusammen mit der bestätigten Prognose verbessert dieser Schritt die Ausgangslage der Aktie nach dem Kursrutsch. Ob daraus ein längerer Kursanstieg entsteht, hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung ab.

Der Kursrückgang allein durch den Abgang des Vorstandschefs wirkt übertrieben. Zugleich bleibt die Nachfolge eine wichtige offene Frage für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Eine geeignete Besetzung erscheint möglich; bis sie feststeht, dürfte der Führungswechsel für Anleger ein Thema bleiben. Für die Aktie zählen deshalb sowohl die nächsten Nachrichten zur Unternehmensspitze als auch die Frage, ob MongoDB seine bestätigte Prognose erfüllen kann.

Charttechnik

Die Marke von 300 Dollar hat den jüngsten Rückgang bislang begrenzt. Hält diese Unterstützung, bietet sich bei guter Geschäftsentwicklung eine Erholung in Richtung 450 Dollar an. Ein Kurs unter 300 Dollar würde dieses Szenario schwächen.

Martins Einschätzung

Die bestätigte Prognose und das verdoppelte Rückkaufprogramm sprechen für die Aktie. Eine Erholung bis in den Bereich von 450 Dollar ist das bevorzugte Szenario, solange die Marke von 300 Dollar hält und sich das Geschäft weiter gut entwickelt.