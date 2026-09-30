Münchener Rück- Saisonale Steilvorlage

Den Faktor Saisonalität versuchen wir als zusätzliche Entscheidungsgrundlage so oft es geht in unsere Analysen einzubauen. Unter diesem Blickwinkel gibt es bei der Aktie der Münchener Rück aktuell eine spannende Opportunität. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann der Titel von Ende September bis zum Jahresultimo im Mittel um gut 9 % zulegen. Damit fällt der Kurszuwachs in diesem Zeitraum größer als im Gesamtjahr aus. Möglicherweise ist die Münchener Rück-Aktie also ein „Titel für die Jahresendrally“. Doch neben den vielversprechenden zyklischen Rahmenbedingungen hat das Papier noch mehr zu bieten. Einer unserer Lieblingsansätze kombiniert ein hohes Momentum mit geringeren Schwankungen (low volatility) – auch gemessen an diesen beiden Faktoren weiß der Rückversicherer derzeit zu überzeugen. Charttechnisch kommt die Stabilisierung im Bereich der horizontalen Haltezone bei rund 500 EUR hinzu, welche durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 491,19 USD) zusätzlich untermauert wird. Die markanten Lunten der letzten beiden Monatskerzen dokumentiert den unterstützenden Charakter dieser Bastion. Ein Anstieg über die jüngsten Monatshochs bei 528,20/531,80 EUR definieren wir als Startschuss in Sachen „Q4-Rally“.

Münchener Rück (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Münchener Rück

Quelle: LSEG, tradesignal²

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