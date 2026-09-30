Netanjahu: Copilot wollte Flydubai-Maschine zum Absturz bringen

Jerusalem, 30. Sep (Reuters) - ⁠Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Zwischenfall an Bord einer Flydubai-Maschine am Mittwoch als "äußerst schweren Sicherheitsvorfall" bezeichnet. Der Copilot des Fluges FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv habe versucht, das Flugzeug mit rund 150 Passagieren zum Absturz zu bringen, nachdem er auf den Piloten eingestochen habe, sagte Netanjahu. Der Angreifer sei jedoch überwältigt worden. Andere Besatzungsmitglieder hätten die Maschine ‌stabilisiert und in Saudi-Arabien sicher notgelandet. Alle Passagiere seien außer Gefahr, erklärte Netanjahu in einer Videobotschaft. Bei den Fluggästen handele es sich fast ausschließlich um Israelis.

Netanjahu zitierte einen Passagier, wonach die Maschine ins Trudeln geraten ⁠und in einen Sturzflug ⁠übergegangen sei. Daraufhin seien Fluggäste und ein Besatzungsmitglied in das Cockpit eingedrungen. Dort hätten sie den Copiloten dabei vorgefunden, wie er versucht habe, die Systeme des Flugzeugs zu sabotieren. "Sie haben viele Leben gerettet. Sie haben eine schwere Katastrophe verhindert", sagte der Ministerpräsident. Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 zeigten zudem, dass die Boeing 737 vor dem ersten Notruf innerhalb von weniger als 30 Sekunden um fast 4300 Meter an Höhe verloren hatte. Die Maschine befand sich ‌auf dem Weg nach Tel Aviv, als sie schließlich im saudiarabischen Tabuk ‌aufsetzte.

Der mutmaßliche Angreifer, bei dem es sich nach Angaben eines israelischen Regierungsvertreters um einen omanischen Staatsbürger handelt, wurde nach der Landung festgenommen. Die saudiarabischen Behörden würden den Mann verhören, erklärte Netanjahu. Nach Angaben des Flughafenbetreibers in Tabuk wurden beide Piloten mit ⁠Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Israelische Sicherheitskreise bewerteten den Vorfall vorläufig als versuchten Terroranschlag. Es gebe keine Hinweise auf psychische ‌Probleme bei einem der Piloten, hieß es. Verteidigungsminister Israel ⁠Katz erklärte, der Angreifer habe das einzige Ziel gehabt, das Flugzeug zum Absturz zu bringen.

AUGENZEUGEN BERICHTEN VON MANN MIT MESSER

Netanjahu erklärte, er habe mit einem der Passagiere an Bord telefoniert. Israelischen Medien zufolge berichtete eine Passagierin ihrer Mutter am Telefon von Schreien und einem Mann mit einem Messer, der einen der ‌Piloten attackiert habe. Es sei überall Blut zu sehen gewesen. ⁠In israelischen Medien kursierte zudem das Foto des ⁠blutbefleckten Hemds eines Passagiers.

Der Vorfall löste in Israel Krisensitzungen zur nationalen Sicherheit aus. Netanjahu hielt Sicherheitsberatungen ab und sagte alle weiteren Termine für den Tag ab, wie ein Regierungsvertreter erklärte. Das Büro des Ministerpräsidenten teilte mit, die Situation sei unter Kontrolle. Es werde versucht, die israelischen Passagiere nach Israel zurückzubringen.

Doron Spielman, ein Sprecher des Büros des israelischen Ministerpräsidenten, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es handele sich vermutlich nicht um eine Entführung, sondern um einen Vorfall anderer Natur. Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), aus denen die Fluggesellschaft Flydubai stammt und mit denen Israel seit 2020 enge Beziehungen pflegt, äußerten sich zunächst nicht. Netanjahu war ⁠erst am Sonntag zu einem Treffen mit VAE-Präsident Scheich Mohammed bin Sajed Al Nahjan in die Emirate gereist.

(Bericht von Rami Ayyub, Alexander Cornwell, Rami Amichay, Federico Maccioni, Lina ObeidBearbeitet von Alexander Ratz redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)